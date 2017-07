"Soy el cascamorras por mi vocación"

La fiesta del Cascamorras, que se celebrará el 6 y el 9 de septiembre en Baza y Guadix, calienta motores y ya se conoce a la persona que encarnará a Juan Pedernal. La Hermandad de la Virgen de la Piedad de Guadix dio a conocer a la persona que se va a convertir en el personaje del Cascamorras este año 2017. Según el acuerdo de la Junta de Gobierno celebrada el 14 de julio, el cascamorras es Emilio Delgado Ortega, bombero de 35 años que tomó posesión en el parque accitano a primeros de junio. Era un secreto a voces, si bien hasta el acuerdo no querían darlo a conocer.

-¿Qué sintió al saber que iba a ser el Cascamorras de este año?

Mi mejor recuerdo del Cascamorras fue la primera vez que pude acercarme para poder mancharlo"Para encarnar al Cascamorras sigo un entrenamiento específico: un buen nivel físico es clave"

-Fue un sentimiento compartido de ilusión, al saber que se iba a hacer realidad mi promesa y a la vez un sentimiento de responsabilidad, por lo que supone ser el centro de atención en esta gran fiesta de interés turístico internacional.

-¿Cuantos años lleva esperando esta oportunidad?

-La primera vez que le propuse a la hermandad mi intención de encarnar al Cascamorras fue hace cuatro años.

-¿Qué le impulsó a presentar su candidatura a encarnar el personaje de Juan Pedernal?

-Las ganas de ejercer mi vocación y mi devoción a la Virgen de la Piedad, fueron las razones que me empujaron a prometer este ofrecimiento a la hermandad, promesa que podré cumplir este año.

-¿Cuál es el mejor recuerdo que tiene del Cascamorras?

-Han sido muchos los buenos recuerdos que tengo del Cascamorras, pero si tengo que nombrar alguno, diría que guardo con mucho cariño la primera vez que pude acercarme al Cascamorras para poder mancharlo.

-Sabemos de su afición al running, trail, escalada, etc, y que ha participado en carreras como en los 101 kilómetros de Ronda ¿Se está preparando de la misma forma para representar la figura del Cascamorras?

-Aunque mis aficiones y mi oficio de bombero están muy vinculados a la actividad física y deportiva, debo decir que para encarnar al Cascamorras sigo un entrenamiento específico, creo que un buen nivel físico es fundamental para terminar ambas carreras.

-¿Quién es su Cascamorras preferido?

-Cada Cascamorras que he conocido, me ha transmitido buenos momentos, aportando a esta fiesta momentos inolvidables, pero si me tengo que inclinar por alguno lo haría por José Antonio Escudero. Creo que tiene dos rasgos importantes, que son humildad y devoción.

-¿Qué esperas de cada una de las dos carreras?

-De la carrera de Baza espero ese respeto que transmite ese color negro de sus carreras, una carrera intensa y con mucha participación, y sobre todo con esa devoción que los bastetanos le ponen a esta gran fiesta. De la carrera de Guadix espero una carrera vistosa y colorida, donde podremos vivir muy buenos momentos rodeado de "mi gente".

-¿Qué le diría a los bastetanos y accitanos, que esperan con entusiasmo e ilusión el mes de septiembre?

- Les diría que voy a hacer todo lo posible para que esta fiesta siga siendo una gran fiesta vista desde cualquier perspectiva, en Guadix, Baza y el resto del mundo.