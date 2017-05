Más de un millar de neumáticos 'ilegales', tirados en las playas

La limpieza de las playas a veces no sólo tiene que ver con los materiales que arrastran los temporales o las riadas o el ahínco que le pongan las administraciones en su mantenimiento, sino que en muchas ocasiones está relacionada con la insolidaridad del propio ser humano.

En algunas playas granadinas y sus inmediaciones -sobre todo, donde hay zonas rocosas- muchos desalmados arrojan sus neumáticos desde la parte superior de la montaña. Buena parte de ellos cae al mar, con las consecuencias terribles que tiene esto para el medio ambiente, pues arrastran numerosas sustancias tóxicas, y otras quedan cerca de la línea de litoral, abandonados, hasta que un día previsiblemente penetren en el agua. Aunque es difícil de calcular, se cree que hay más de mil esperando a que alguien los retire y evite los desastres ecológicos que conllevan.

A esta 'llamada' respondió Ecopuertos, que comenzó siendo un proyecto en el que se extraían residuos del fondo del mar por parte de los pescadores, luego se alió con los submarinistas para también limpiar las zonas intermedias y ha dado el 'salto' a tierra, aliándose con Sierra Nevada Limpia.

Según la investigación que han hecho desde este proyecto encabezado por Enrique Montero, de la Cátedra Relec de la Universidad de Cádiz, "las ruedas al parecer proceden de talleres ilegales y llevan años tirándolas de esta manera". Se cree que son importadas y que no pagan tasas, por lo que no pueden ser retiradas de la forma habitual, que es por medio de Signus (Sistema Integrado de Gestión de Neumáticos Usados), pues no pagan el llamado ecovalor, es decir, el precio que productores y distribuidores repercuten en toda la cadena de valor hasta el consumidor final para sustituir un neumático usado por otro, por lo que estas ruedas 'ilegales' terminan en el mar o cerca de él.

Sierra Nevada Limpia, comenta Enrique Montero (que se llama igual que el responsable de la Cátedra Relec), lleva tres años limpiando la parte terrestre y desde Ecopuertos les propusieron ocuparse también de "las zonas previas a la playa para que no caigan los objetos". Ahí se percataron ambos de la presencia escandalosa de ruedas. "Están en todos los rellenos", comenta el senderista.

Este último y su equipo empezaron a bajar una vez al mes a la Costa y siempre se encontraban neumáticos por algún sitio, sobre todo por la zona oriental y, como punto 'caliente', en el municipio de Gualchos-Castell de Ferro. "En la salida del túnel de La Rijana, donde hay una gruta accesible para los barcos, vimos unas 500, aunque están en un lugar donde es muy difícil sacarlas y creemos que en el mar hay muchas más", comenta Montero. Para más inri, esa parte de litoral está considera como ZEC (Zona de Especial Conservación).

El 1 de enero de 2017 a las 6 de la mañana fueron voluntarios de Sierra Nevada Limpia a una zona próxima a La Rijana decididos a sacar las ruedas que pudieran. Seis personas, provistas de cuerdas, empezaron a a subir 4 o 5 cada vez, tirando. Hasta las 13:00 horas sacaron 130 neumáticos. Posteriormente, se los llevaron en un camión pagado por Ecopuertos hasta Málaga, donde fueron triturados y quemados. Ya no podrán perjudicar más al medio ambiente.

Sin embargo, en la zona quedan cientos de ruedas más. Por eso, Enrique Montero, de Ecopuertos, ha ideado un plan para sacar todas las que puedan. Así, para todo el proceso de extracción y eliminación de los neumáticos se ha dirigido a Ecoembes y ha obtenido su visto bueno para financiarlo, en el que también participaría la asociación de cementeras, la incineradora, se contrataría un camión, y ya están incluso las fechas estudiadas... También ha hablado con el Ayuntamiento de Gualchos-Castell de Ferro, puesto que éste se libraría de esos residuos, con el consiguiente beneficio que se extendería al resto de la sociedad. Asimismo, a EnriqueMontero le gustaría que se sumaran a dicha iniciativa más personas, desde el punto de vista público y privado.

"Es una magnífica oportunidad para que la ciudadanía y la administración intervinieran", hace un llamamiento Enrique Montero. De momento, hasta que consiga los parabienes y la colaboración que espera, los neumáticos aguardan a que alguien palie el problema que unos indeseables llevan provocando desde hace años.