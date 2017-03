La nueva conexión eléctrica entre Granada y Almería, para 2020

La mejora del mallado eléctrico de Andalucía Oriental tendrá dos fechas clave. Una será 2020, año para el que se prevé poner en servicio la línea El Fargue-Saleres-Benahadux de apoyo a la red existente entre Granada y Almería. Y otra 2018, en el que se prevé que se inicie la revisión de la planificación de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica. A ese momento remite Red Eléctrica de España, operador del sistema y transportista, para conocer el futuro del otro gran eje entre las dos provincias, el que une Caparacena y Baza, que quedó fuera de la actual planificación y que vienen reivindicando los alcaldes de la zona y la Junta de Andalucía.

El plan de desarrollo de la red, aprobado por el Gobierno central en 2015, prevé una inversión de 336 millones de euros en Andalucía hasta 2020. En ella se incluyen el refuerzo de la alimentación al puerto de Algeciras, una nueva conexión con Ceuta, nuevos ejes de 220 kilovoltios (kV) para apoyo a la demanda de Cádiz, ampliaciones de subestaciones y el nuevo eje de 220 kV entre Almería y Granada. De hecho, este último se lleva buena parte de la inversión prevista, con 80 millones de euros para 176 kilómetros de línea. En estos momentos, explicó ayer la directora general de Transporte de REE, Eva Pagán, se está tramitando el estudio de impacto ambiental y la previsión es que esté en funcionamiento en 2020.

Distinto es el caso de la conexión de 400 kV Caparacena-Baza-La Ribina, una línea que sí estaba prevista en la planificación anterior pero que cayó en esta, después incluso de haberse firmado convenios con los ayuntamientos para su desarrollo. A primeros de año, las entidades locales se agruparon para reivindicar su ejecución y el Parlamento andaluz ha aprobado incluso una iniciativa para reclamarla, pero fuentes de REE recuerdan que "desde el punto de vista de Red Eléctrica no es necesaria para la red de transporte, sí como infraestructura de evacuación de renovables". Por lo que "hasta que no se inicie un nuevo proceso planificador y el Ministerio -de Industria- no indique que se va a incluir no confirmaremos su necesidad ineludible". Se calcula que ese proceso de revisión se iniciará el próximo año, así que la reivindicada línea tendrá que esperar para conocer su futuro.

También para 2018 se prevé la puesta en servicio de la ansiada nueva conexión eléctrica para el puerto de Algeciras, el mayor del país. El proyecto consta de tres fases: la construcción de la subestación de El Cañuelo, ya en servicio; la conexión entre esta instalación y Los Barrios, ya ejecutada; y la línea que unirá El Cañuelo y Pinar del Rey. Esta última está pendiente de la autorización administrativa y se prevé que la obra pueda empezar a final de año para que se puesta en marcha se produzca en 2018, tras una inversión de 7,3 millones de euros. No obstante, para que el suministro llegue de forma efectiva al puerto también resta otra inversión por ejecutar, en este caso a cargo de Endesa.

Otra de las grandes actuaciones previstas en este periodo es la conexión con Ceuta. Una línea que partirá desde la localidad gaditana de La Línea de la Concepción y unirá con 45 kilómetros de cableado el sistema eléctrico peninsular y el ceutí, basado en la generación con fuel oil, por lo que su ejecución no sólo proporcionará una mayor garantía de suministro a la Ciudad autónoma, sino que también supondrá una reducción de emisiones y de costes al sistema eléctrico. Con una inversión de 130 millones de euros, esta actuación también está planificada para el horizonte 2020 y está ahora mismo en fase de contratación del estudio de impacto ambiental

Cierre de filas en Granada

A tenor de la decisión sobre la línea Caparacena-Baza-La Ribina, información a la que Granada Hoy tuvo acceso este miércoles en Madrid, ayer la Diputación Provincial acordó instar al Gobierno a revisar el citado Plan de desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica. Esta propuesta, que se aprobó en pleno por unanimidad, consiste en reclamar al Ministerio de Industria que incluya, "con carácter vinculante y garantizando su ejecución", este eje eléctrico, sin tener que esperar la decisión que, según Red Eléctrica de España, se tomará en 2018.

Asimismo, la institución provincial solicitará al Gobierno central la inclusión de "otras infraestructuras de las provincias de Granada, Almería y Jaén", de acuerdo con lo que se recogió en el Plan de 2008. Entre estos equipamientos reclamados, se incluye la línea Baza-Guadix, ya que se trata de "infraestructuras necesarias y de vital importancia para el desarrollo socio-económico presente y futuro de las comarcas implicadas", según se puso de manifiesto desde la Diputación.