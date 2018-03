La lluvia no estropea (del todo) el Domingo de Ramos

Tres de las cinco hermandades que tenían previsto salir en la primera jornada de la Semana Santa de Granada han realizado estación de penitencia hasta la Catedral. Las otras dos, Borriquilla y Sentencia, se vieron obligadas a suspender su salida por la lluvia, que ha desestabilizado el Domingo de Ramos hasta las 19:30 horas.

A las cuatro de la tarde, cuando estaba previsto que la hermandad de Santa María de la Alhambra llamase a las puertas de la iglesia de San Andrés estaba lloviendo en la calle Elvira. La tarde empezaba a complicarse. Hasta las 17:30 intentó aguantar la hermandad de La Borriquilla para iniciar su estación de penitencia pero el sirimiri persistente que caía ha impedido que el cortejo nazareno saliera a las calles de Granada.

Lo mismo ocurrió desde el barrio del Albaicín. A los pies del río Darro, en la iglesia de San Pedro y San Pablo, la hermandad de Las Maravillas minutos antes de que dieran las seis de la tarde, decidía suspender la estación de penitencia a la Catedral, sustituyéndola por el rezo del vía crucis en el interior del templo. El valor del patrimonio de la hermandad -especialmente sus imágenes titulares-, la seguridad de los hermanos y la imposibilidad de guarecerse en ningún lugar, motivaron esta decisión que fue comunicada a los miembros de la cofradía por parte del hermano mayor, Armando Ortiz.

El Realejo inauguró la Semana Santa con la hermandad de la Santa Cena, que por momentos parecía que terminaría por no realizar pública estación de penitencia. Los pronósticos barajados por la cofradía y la oportunidad de retrasar la decisión de salir hasta última hora - así como la suspensión de Las Maravillas- propició que el cortejo terminara por abrirse paso en una abarrotada Plaza de Santo Domingo. Y ocupando el horario que dejaba la hermandad de La Sentencia, lo que permitió que los hermanos de la Santa Cena ajustaran horarios para entrar en la Carrera Oficial.

Y aunque el ambiente no permitió cubrir las expectativas que los cofrades tienen para esta jornada, fueron muchos los que pudieron disfrutar de las elegantes túnicas nazarenas de esta cofradía que fundó García Batlle en los años veinte. La espectacular imagen de María Santísima de la Victoria deslumbró con su belleza y con el singular movimiento de su paso de palio. Una joya que reluce, a pesar del frío y la humedad, como el mejor Domingo de Ramos imaginable. El cortejo estuvo acompañado por los Incensarios de Loja que hicieron sonar sus 'instrumentos' y sus voces en forma de saetillas a los titulares de la hermandad.

Con más de dos horas de retraso, según la hora prevista, puso también en la calle su cruz de guía la hermandad de El Cautivo. Bajo las imponentes bóvedas de la iglesia del Sagrario los hermanos de esta cofradía franciscana tuvieron que aguardar a que la junta de gobierno adoptara una decisión, que se fue alargando hasta alcanzar los partes favorables de la meteorología. Tras esto, ambos pasos lucieron como siempre, ofreciéndonos la mejor imagen de la hermandad.

Los cofrades tuvieron la oportunidad de conocer de cerca cómo avanza en su ejecución el paso del maniatado de Dubé de Luque. Aunque, como ya apuntó en su momento el tallista Francisco Verdugo, las dimensiones del paso reclaman la llegada de un misterio que complete la iconografía de este pasaje bíblico.

Coronó la jornada -y los cofrades no lo tenían demasiado claro- la hermandad de Jesús Despojado. La lluvia intermitente permitía barruntar que la cofradía del barrio Fígares optaría por no realizar estación de penitencia. El cabildo de oficiales, no obstante, optó por recortar itinerario y ajustar al máximo los horarios para cumplir con su compromiso de llegar hasta la Catedral. El imponente cortejo de sarga blanca y escudo de San Juan al pecho lució de forma espectacular antecediendo al paso de misterio del silencio blanco. Eso sí, retengan en la retina esta imagen. Será la última vez que la hermandad salga a las calles con un único paso. A partir de 2019, toda Granada esperará la llegada de la Virgen del Dulce Nombre bajo palio.

Oportunidad única regaló también este Domingo de Ramos junto a la hermandad de El Despojado para conmemorar los 25 años de historia de la formación musical del mismo nombre. Los cascos de llorón de plumas de cisne brillaron con luz propia, no sólo por el cambio en su uniformidad -mucho más acorde y elegante que el anterior, por cierto- sino por la extraordinaria calidad musical que demostraron durante todo el recorrido.