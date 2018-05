Aderes celebra diez años como la "sal de todas las salsas"

Atreverse es el primer paso para que toda aventura sea posible. Y precisamente así florecen los buenos proyectos como sucedió hace diez años con la Asociación por el Desarrollo de las Relaciones Sociales en Granada (Aderes), que proporciona un vínculo con lo social para quienes se sienten diferentes según en qué contextos, y presentan dificultades de relación con otros. Aquí tienen un espacio de palabra. Las promotoras de esta idea, Carolina Laynez, secundada por María Jesús Lazcano, ambas psicólogas y también psicoanalistas, con una gran experiencia en psicología clínica infantil, observaron la posibilidad de que los jóvenes que ellas mismas trataban (con diferentes cuadros clínicos ) tuvieran un espacio propio donde aprender a relacionarse con otros y respetarse. Todo ello a través de talleres que despiertan el interés de los propios participantes, jóvenes con diferentes dificultades o capacidades, con diagnóstico y sin diagnóstico, porque así es como convivimos en sociedad movidos por un deseo, el de pertenecer a algún lugar y ser un poquito más felices dentro de un sistema que premia la igualdad y mira con recelo la diferencia. Y es aquí donde se hunde las raíces Aderes que como explica Cayetana Correa, vicepresidenta, "no nos vinculamos por trastornos, no es la asociación de TDHA, de autismo,o de down; el planteamiento es que a nivel social estamos todos juntos. Lo que creemos que debe aparecer en los talleres es la diferencia ; poder estar con otros diferentes con todas nuestras dificultades sin que tengamos que cambiarlos o esforzarnos en encajar en ninguna parte".

Y en eso llevan desde 2007, psicólogos y psicoanalistas acompañados de voluntarios, en su mayoría estudiantes de Psicología, a los que también se les proporciona formación, realizando un trabajo de fondo que parece a simple vista estar teniendo muy buenos resultados.

Aderes ha cumplido ahora su décimo aniversario y lo han celebrado en un acto muy familiar, rodeados de socios, voluntarios y expertos de la psicología. El Carmen de los Mártires sirvió de escenario para festejar "la adolescencia de este proyecto", como asoció María Jesús Lazcano, presidenta de Aderes, quien hizo un recorrido por la década de la asociación, y recordó como los propios niños han condimentado desde sus inicios esta iniciativa , por ejemplo cuando jugaron con el nombre de Aderes -que en un principio sonaba raro- al "aderezo" y continuaron diciendo, "Aderes. Aderezo. Somos la sal de todas las salsas". Lazcano señaló que "estamos enfilando la pubertad, un momento de reajustes, para seguir creciendo con calma".

"Cuando uno desea siempre hay algo que falta... Aunque llevamos diez años a nosotros nos queda mucho vacío en nuestro deseo para seguir aprendiendo, luchando...Por lo que 10 años no es nada, ¡a por otros 10!, brindó Cayetana Correa, en su intervención en la charla, donde además se proyectó un vídeo bajo el título Aderes.Disfrutar del Desencaje - colgado en Youtube- que resume el modo de trabajo de la agrupación, que sopla sus 10 velas. ¡Felicidades!