La masa madre o la nostalgia de hacer pan según la tradición

"A mí me encanta el café y hay una moda que está bastante ferviente en muchas ciudades del mundo como Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, París, Londres o Sydney que su dinámica es revivir el pan y el café y perfeccionar su arte. El hecho de que sirvamos café de especialidad es para darle un toque al sitio. Funciona muy bien porque la gente no es tonta: vienes y te tomas un café aquí y luego lo comparas con uno de torrefacto y la diferencia es grande".

La solidaridad es también parte de las raíces

El proyecto tiene sus raíces en el gusto por lo tradicional por lo que el ayudar a los demás se torna otra de sus bases. Nada más antiguo que la solidaridad entre vecinos. Por esa razón Ismael siempre tuvo claro que no desperdiciaría tirando a la basura ningún sobrante. "Tal y como está el mundo, es algo que se debe evitar", apunta el panadero que dona a varias asociaciones como la de Amigos Venezolanos del Mundo los panes que no se venden en el día. Hay que apuntar que su producto se mantiene fresco como la primera mañana hasta incluso cinco días. Y como él apunta, "un trabajo que sale de un material que no es barato y que la mano de obra encarece más aún, no se puede tirar a la basura".