Diestros de primera en beneficio de Granadown

Se acerca el día en que tradición, ciudadanía y solidaridad se dan la mano en Granada. Este fin de semana a partir de las 17:30 horas, se celebrará el tradicional festival taurino a beneficio de la entidad Granadown en el coso de la avenida de Doctor Olóriz.

María de Leyva, concejala de Cultura y Patrimonio, decía confiar ayer durante la presentación del festival, en la generosidad probada de los granadinos para augurar el éxito de este evento, que ya forma parte de la agenda clásica de esta ciudad. La asociación Granada Down destinará la recaudación a los proyectos que desarrolla para mejorar el bienestar de sus asociados, desde la atención temprana al apoyo escolar, la formación e inserción laboral, el fomento de una vida independiente en viviendas compartidas o la investigación del envejecimiento activo.

Granada Down ha habilitado una fila cero para la cita festiva para aquellos que aunque no puedan asistir sí colaboren económicamente. También prevé rifar un capote donado por El Fandi y firmado por los toreros que participan en el festival. El cartel de la vigésimo segunda edición lo componen Finito de Córdoba, Curro Díaz, El Fandi, Cayetano, Joaquín Galdós y el novillero Marcos. Cada diestro se enfrentará a un novillo-toro de la ganadería de Garcigrande-Domingo Hernández.

La presidenta de Granada Down, Pilar López Garrido, informaba ayer de que las entradas de la corrida pueden adquirirse en las taquillas de la plaza de toros de Granada y en la propia sede de la asociación hasta el viernes, tanto en horario de mañana como de tarde.

Asociación clave en el tejido social y solidario de esta ciudad, desde esta asociación llevan trabajando con las personas con síndrome de down desde el año 1990 y desde entonces luchan por garantizar la igualdad de oportunidades así como la inclusión social de sus miembros. Granadown está formada por un amplio colectivo relacionado de una u otra forma con el síndrome de Down. Personas con Síndrome de Down, familias, profesionales, socios colaboradores, voluntarios.