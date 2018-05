Fortuny, un ejercicio de moda a la vanguardia

El blanco y el blanco y negro predominaron sobre la VII Pasarela Fortuny, promovida por la Escuela de Arte de Granada (EAG), por la que desfilaron un total de doce colecciones de jóvenes diseñadores. Profesionalidad, modernidad y alto nivel creativo marcaron esta edición en la que el trabajo de artesanía y confección de Melania Mendoza, que se plasmó en su colección KA, se alzó con el premio de 3.000 euros. Piel, organzas de seda natural, tul y materiales como dientes y ojos de muñecas son los materiales de sus creaciones inspiradas en una de las creencias del antiguo Egipto sobre el KA -nombre de la colección- y el BA, dos componentes del espíritu humano.

"El KA, permanecía en la tumba, se quedaba junto al cuerpo esperando el renacer. Mi colección está inspirada en la descomposición del cuerpo humano, por eso tantas vísceras, ojos... y aunque pueda parecer tétrico, no es la intención", comentó la ganadora de la Pasarela Fortuny. Sus diseños son "una forma de expresión", puro arte "abierto a la interpretación individual de cada espectador", afirmó Mendoza, que reveló sentirse "como en un sueño". La joven diseñadora, estudiante de la EAG, piensa invertir este galardón en su formación y, por supuesto, en "seguir creando".

Más de 200 personas pudieron disfrutar con las doce colecciones de los jóvenes diseñadores

El jurado -compuesto por Javier Martín, Eugenio Fernández, Pilar Torrecillas, Maribel López, Raúl Molino, Carlos Sánchez y presidido por Ángeles Agrela- lo tuvo claro a la hora de resolver. "Fue una decisión unánime", que premió "el brillante ejercicio artesanal de confección, la variedad de detalles y tejidos de las aplicaciones", reconoció Carlos Sánchez, director de Estación Diseño y uno de los miembros del jurado.

La colección Red is not red de Marisa del Hoyo Hidalgo -originaria de Benalúa y formada en la Escuela Superior de Diseño de las Islas Baleares-, basada en el pantone, consiguió una mención especial, con la que el jurado quiso reconocer su creatividad y modernidad. Otra de las colecciones que no pasó desapercibida para el comité de expertos fue la de María Vega Albendín, Hogar dulce hogar, a quien el jurado felicitó por "la confección y volúmenes impecables. Un proyecto muy bonito".

La colección LGTBQ pride, de Juan Ignacio Montávez Justicia, puso una nota de color en un pase reivindicativo del orgullo gay. Am I? de Lucía Sánchez Díaz jugó también con los tonos crudos, blancos y rojos. De igual modo, llamaron la atención las piezas presentadas por Adrián Mancera Dark Paradise, basada en la combinación de tonos oscuros con transparencias y plumas, que fue la última en desfilar. "Hemos visto colecciones muy completas, aunque Fortuny sea una pasarela para estudiantes, este año se ha disfrutado de un auténtico ejercicio de moda profesional y a la vanguardia", destacó Carlos Sánchez.

De hecho, los más de 200 asistentes a la cita pudieron comprobar el "nivel altísimo" con el que ha contado esta edición. Algo que subrayaron entendidos del mundo de la moda presentes en esta cita, así como el propio coordinador de la pasarela, Martín López, quien comentó que "este año hemos contado con un gran nivel creativo, y con una respuesta importante por parte de los jóvenes realizadores de todo el país, lo que ha hecho que la selección previa fuese muy ardua para conseguir las doce colecciones que han desfilado". López se mostró muy emocionado de que "la pasarela Fortuny tenga una fecha en el calendario de eventos de promoción de jóvenes diseñadores dentro de España". Ésta es una prueba de que el mundo de la moda pisa fuerte en Granada. Fortuny se ha convertido en un escaparate ideal para jóvenes diseñadores y artistas de la confección que aspiran a hacerse un hueco en el mercado profesional.

El desfile de costura, realizado en la sede territorial de Bankia en Granada, genera mucho interés en la sociedad granadina que aplaude esta iniciativa sin ánimo de lucro y que respalda de un modo especial la Fundación Robles Pozo y El Corte Inglés, y cuenta con el apoyo de la delegación de Educación de la Junta, el Ayuntamiento de la capital, el Instituto Andaluz de la Juventud, el diario Granada Hoy, Gilauto, la Escuela Internacional de Protocolo de Granada, Fernando Cara (Peluqueros), Coca-Cola, la Agencia Aire, Joyería Juan Manuel y el Hotel Los Ángeles.

La EAG pone con la pasarela Fortuny punto final a una semana cargada de actividades paralelas como los talleres y ponencias de Javier Martín, de la firma española Delpozo; Ernesto Artillo, artista plástico que utiliza la moda como soporte artístico y responsable del proyecto-protesta La mujer que llevo fuera o la exposición Imaginando a Fortuny... Todo ello con la intención de brindar a su alumnado una toma de contacto con prestigiosas personalidades vinculadas con el mundo de la moda. Sin olvidar que todo esto es un escenario idóneo que pone en relieve la figura de Mariano de Fortuny Madrazo, todo un referente para el arte, la moda y la ciudad de Granada.