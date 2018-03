Granada crea una 'app' cofrade pionera

Una empresa granadina ha creado una aplicación capaz de solucionar los problemas de gestión y administración de las hermandades: desde la contabilidad a la estación de penitencia, pasando por la tramitación de la correspondencia o el inventario del patrimonio. El dominio es https://hermandapp.io/

Y aunque si algo caracteriza a la Semana Santa es la tradición, vestida de esa singular atemporalidad, no es menos cierto que las hermandades trabajan diariamente para ponerse al día en materia de tecnología y adaptación a las exigencias que impone nuestro tiempo; especialmente ahora que, desde la administración pública, se introduce un mayor control de la contabilidad o el tratamiento de los datos de carácter personal.

Sergio García (24 años) es ingeniero informático y cofrade. Quedamos con él en la casa de hermandad de San Agustín, a la que pertenece desde niño, para conocer más de cerca el proyecto de Hermandapp. Según nos cuenta es una aplicación web pensada por y para las cofradías, con las que intentar simplificar el trabajo de gestión diaria. "Hasta ahora había sistemas para cofradías con manuales de más de 400 páginas que te enseñaban cómo utilizar el programa", dice Sergio, quien asegura además que "desde Hermandapp lo que queremos es que el manejo de la aplicación sea intuitivo, cómodo de usar".

A la pregunta de cómo surge esta idea, Sergio nos cuenta la pequeña empresa que fundó hace ya algunos años junto a su amigo Valentín Pedrosa. "Nosotros nos dedicamos a crear aplicaciones para empresas, adaptándonos a aquello que nos piden", a lo que agrega que lo que les gusta es la Semana Santa y de ahí "¿por qué no atender a una demanda que existe entre algunas cofradías?".

Desde el mes de noviembre se está comercializando esta nueva aplicación cofrade de BeeBit Solutions y con un éxito que, según ellos, ha superado todas las expectativas: "Desde noviembre estamos ya trabajando con 10 hermandades, tanto de Granada como de Jaén o Málaga, y algunas más ya están poniéndose en contacto con nosotros".

abrir mercado

Sevilla o Málaga cuentan con empresas especializadas que atienden a las cofradías de la ciudad y también de otras latitudes. No obstante, la empresa granadina que desarrolla Hermandapp pretende abrirse mercado ofreciendo un programa totalmente online. "Muchas cofradías tienen ordenador pero para trabajar hay que venir hasta la casa de hermandad, y por qué no poder hacerlo desde casa o desde el móvil", se pregunta Sergio García, que no duda en señalar: "Hemos sido, además, los primeros en trabajar lo que se conoce como aplicación web progresiva a nivel cofrade. En se sentido, somos pioneros en Andalucía".

Una iniciativa empresarial, por tanto, que pone a la Semana Santa de nuestra tierra en la vanguardia, esperando que sean acogidas de buen grado por las cofradías las ventajas que ofrece esta aplicación. De momento, a menos ya de una semana del próximo Domingo de Ramos, ahora es tiempo de disfrutar las vísperas.