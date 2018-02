Páginas solidarias para ayudar y ser feliz

"Escribo de cómo el universo me hizo descubrir el juego de la vida". Cristina Villalobos habla de ganar, de perder. De un juego en el que no hay más rivales que uno mismo y en el que la felicidad es la meta. Villalobos escribió Perder para ganar con un objetivo muy claro, ayudar a los demás a encontrar la motivación necesaria par hacer desaparecer el lastre de la infelicidad. Lo alumbró con esa intención de ayudar, y después de escribir el punto final, decidió que aquello debía ser el inicio de otra cosa. Una historia que comenzó en un cumpleaños infantil y que, en la mañana de ayer, tuvo su colofón.

La Ciudad de los Niños recibió ayer jueves el cheque de 350 euros que Villalobos ha decidido donar a la institución. Ese dinero corresponde al 10% de la recaudación por las ventas de Perder para ganar desde el 6 de octubre al 31 de diciembre ha tenido como destino la Ciudad de los Niños, una institución a la que Villalobos llegó no por casualidad, "sino por causalidad". Un cumple infantil, celebrado precisamente en la Ciudad de los Niños, permitió que esta mujer conociera la labor de la institución. "Nos invitaron a un cumpleaños y cuando vi su trabajo... me planteé hacer una donación". Cristina Villalobos pudo hacer realidad su objetivo cuando su libro vio la luz. "Hablo de perder lo que nos mina, lo que no tiene que ver con la felicidad... de lo que hay que perder para ver quién eres y estar feliz con lo que haces...", resume la escritora.

En su cabeza ya ronda un nuevo objetivo solidario. Para el próximo año su intención es hacer una donación económica a la Fundación Bella Aurora, dedicada a ayudar a madres y padres maltratados y sus hijos, señala Villalobos.

El libro puede adquirirse en varios puntos de venta, como la librería Vergeles, en Granada capital, en la web www.crsitinavillalobos.es y por Whatsapp en el teléfono 644 77 698 o en Amazon.