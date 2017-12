¿Qué comen los Guerreros de Xi' an?

Se dice que el primero de los más de 8.000 guerreros de terracota lo descubrió un campesino mientras cavaba en busca de un pozo de agua. Desde aquel encuentro, la zona de Xi' an (que se traduce como 'paz occidental), al Norte de China es muy conocida, y estos soldados que custodiaban la tumba de Zhao Zheng, rey de Qin y primer unificador de China, al que conocemos como Qin Shihuang di, 'el primer emperador' (259-210 a.C.), son un tesoro que cualquier amante de la historia y el arte desearía poder ver en persona.

En Granada el protagonismo de esa zona de China lo tienen dos jóvenes de 27 y 28 años, Jing Jing y Fu. Los guerreros de terracota de esta ciudad.

SugerenciasLas shui jiao o empanadillas cocidas y qi shan gan ban mian

Cuando se traspasa el umbral del pequeño restaurante inmediatamente la nariz se inunda del olor de los recuerdos de la tierra de los dueños, de la vida que dejaron atrás en 2015. En ese año Jing Jing decidió seguir a su pareja, Fu, que estudiaba Geología en la Universidad de Granada. Fue entonces cuando decidieron abrir su propio restaurante, y enfocarlo en torno a las hamburguesas de estilo oriental. Sus hamburguesas -que en el menú de invierno no aparecen, habrá que esperar a primavera- son absolutamente caseras, desde el pan hasta la carne que una vez triturada y especiada macera durante 5 horas para coger todo el sabor. Fue al mes de abrir, empezaron a recibir peticiones de los clientes de que añadieran más platos típicos a su carta y así es como llegaron los shui jiao y todo tipo de pasta fresca con recetas de su zona.

El Norte de China es diferente al resto del inmenso país, y como en todos los territorios, uno de los aspectos donde se demuestra el cambio cultural es en la gastronomía de una zona. Si bien la comida china más conocida en occidente es la del arroz tres delicias, el rollito de primavera y la ternera en salsa de ostras, los platos estrella del Norte del país del sol naciente son muy diferentes.

En el restaurante Burguer Oriental, sito en la calle Casillas del Prat son el reflejo de cómo se come en Xi' An. Aunque el nombre del restaurante despiste, este es un lugar donde se puede comer desde sopas calientes llenas de sabor hasta platos con carne y verdura. Eso sí, el sabor predominante es un picante delicioso y con un sabor que no se encuentra en occidente.

Jing Jing, exquisita y sonriente siempre, explica que los platos favoritos de sus clientes son el kao mó pián, un pan chino con varias especias naturales a la barbacoa; las riquísimas shui jiao cocido, una especie de empanadillas cocidas rellenas de carne que se aderezan con salsa picante; el suan tang shui jiao que lleva como ingredientes el vinagre de arroz, shui jiao, cilantro y puerro; el shui pén niú ròu que lleva carne de ternera, caldo de ternera, fideo de soja, cilantro, seta de madera, lirio de día y pan tuo tou y el qi shan gan ban mian que está hecho a base de fideo redondo, carne de cerdo en salsa qí shán, cilantro, judía, zanahoria, patata, guisante y sésamo. Este último plato tiene un sabor picante potente y exquisito.

El restaurante que tiene poco espacio para comer dentro, está especializado en comida para recoger, un plan bastante apetecible para estas noches de frío si lo que apetece es una buena sopa, fideos u otro tipo de pasta de riquísimo y diferente sabor oriental.

3 Restaurante Burguer Oriental. Calle Casillas del Prat,10. Teléfono 958 055 887.