Un premio por dar imagen y voz a Proyecto Hombre

"En clase nos dieron un folleto con información sobre el certamen". Así empezó todo. David García Sierra (Granada, 1992), recién titulado en el Grado Superior de Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen en el IES Albayzín, tiró de su experiencia personal para pergeñar un reportaje que, finalmente, se alzó con el primer premio en la decimocuarta edición del certamen Experiencia TV, convocado por los Servicios Informativos de Canal Sur y destinado a jóvenes estudiantes del sector audiovisual. "Conozco varios casos" de personas que, en un momento de sus vidas, requirieron la ayuda de Proyecto Hombre, asociación dedicada a la rehabilitación de drogodependientes. "Contacté con ellos y me ayudaron un montón. Me dieron mucho apoyo", recuerda David sobre los primeros pasos de su trabajo, cinco minutos en los que da voz y vida a terapeutas, responsables y usuarios de Proyecto Hombre y que tituló Una nueva oportunidad. Con el premio ya en casa, David señala como clave la colaboración de los terapeutas Miguel Ángel Márquez y Salvador Carrión, que le guiaron a través de los centros de Granada y Huétor Santillán donde Proyecto Hombre desarrolla su trabajo en Granada. En Huétor, David se dedicó a grabar el día a día de la comunidad, "el trabajo en el huerto, las tareas de limpieza, la cocina..." "Lo más complicado fue organizarlo todo", señala David. Durante dos semanas compatibilizó sus clases con el proceso de elaboración del reportaje, un trabajo en el que, en el tramo final, contó con la ayuda de Canal Sur para dar el último toque.

El toque social del tema abordado "puede" que fuera uno de los puntos a favor del trabajo de este granadino, que se ganó al jurado para llevarse el primer premio del certamen andaluz. David no asistió a la entrega de premios. "No pude ir por trabajo. Cuando me llamaron para decirme que había ganado me alegré muchísimo. Es un chute de optimismo", afirma el joven, que sigue con su formación para abrirse un camino en el terreno audiovisual. "La fotografía es mi pasión, pero no rechazaría dedicarme al cine".