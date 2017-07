Djokovic decide parar

Víctima de la exigencia implacable del circuito, el serbio Novak Djokovic decidió poner un final anticipado a la temporada para recuperarse de la lesión que arrastra en el codo. El ex número uno del mundo confirmó los rumores de los últimos días y anunció que no volverá a jugar hasta 2018. A su retorno, indicó Djokovic, seguirá trabajando con el ex tenista estadounidense Andre Agassi como entrenador.

Entre otros torneos, el serbio se perderá el Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada que comienza a finales de agosto, los Masters 1.000 de Montreal, Cincinnati, Shanghai y París, el Masters de Londres y la semifinal de la Copa Davis ante Francia.

"Después de un año y medio de arrastrar esta lesión, que ha empeorado en los últimos meses, he tomado la decisión de no volver a jugar el resto de 2017", dijo.

"Es una nueva experiencia para mí, pero intento verlo desde el lado positivo. Todo en la vida sucede por alguna razón. Tendré tiempo para mí, para curarme y fortalecerme. Quiero jugar al tenis varios años más", afirmó.

Tras el anuncio, producido en las redes sociales, Djokovic brindó una rueda de prensa en Belgrado. "Todos los médicos y especialistas a los que consulté en Serbia y en todo el mundo coinciden en que esta lesión requiere descanso. Era inevitable tomarme una pausa prolongada del deporte", señaló el serbio.

"Aparte de descansar y fortalecerme, usaré los próximos meses para mejorar ciertos aspectos de mi tenis que no he podido trabajar en los últimos años debido a lo exigente del calendario. Cinco meses pueden parecer mucho tiempo, pero estoy seguro de que pasarán rápidamente porque hay muchas cosas que quiero hacer". Entre ellas, recordó Djokovic, está nada menos que el nacimiento de su segundo hijo junto a su esposa, Jelena Ristic.

Djokovic debió retirarse recientemente en los cuartos de final de Wimbledon ante el checo Tomas Berdych por su lesión. "Tengo que considerar la opción de parar", señaló ya entonces.

Tras años al más alto nivel, el serbio parece haber pagado en 2017 el enorme desgaste físico y mental realizado en los cursos precedentes. Aunque, en realidad, comenzó un cierto declive tras llegar a la cumbre de su carrera con la conquista de Roland Garros en junio de 2016.

Entonces, era el dueño en simultáneo de los cuatro títulos de Grand Slam y el líder indiscutido de la clasificación mundial. Sin embargo, desde entonces no volvió a ganar ninguno de los cuatro torneos grandes y a finales de 2016 cedió el primer puesto al británico Andy Murray.