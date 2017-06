De la Fuente y Fisher, superiores

El ciclista zamorano Daniel de la Fuente, de 31 años, se impuso ayer en la VIII Sierra Nevadas Límite, la gran cita del cicloturismo del sur de España con un recorrido profesional para aficionados que incluye, entre sus cuatro puertos, dos de primera categoría (Purche y el Duque), habituales en las etapas de la Vuelta Ciclista a España. En féminas, la victoria se la adjudicó Natalia Fisher.

De la Fuente (CC Castell de Ferro), afincado en Granada y ganador de la Subida Cicloturista al Veleta en 2015, invirtió 6 horas y 34 segundos en recorrer los 180 kilómetros de una prueba en la que las temperaturas, aunque altas, dieron una leve tregua a los corredores. El castellano se mantuvo integrado durante todo el recorrido en un grupo de una decena de corredores hasta el inicio del último puerto, el Hotel del Duque, donde aumentó el ritmo: "No he atacado, pero a mitad del puerto me he quedado solo, siempre a ritmo, sin ataques. Y es que aquí el que sabe regular, gana; y yo en Las Sabinas iba muy justo, pero he sabido regular". De la Fuente aventajó en casi tres minutos al granadino Pelayo Manzano (CC Alhendín), que volvió a ser segundo como el año pasado. Joaquín Chacón fue tercero con 6:06.41 horas.

Ginés Navarro y Dorota Radomska se alzan con el triunfo en la distancia corta

Con todo, la gran protagonista de la jornada fue Natalia Fisher (12horas Trek Puerto), malagueña de 23 años, recientemente fichada por el equipo profesional Trek, de bicicleta de montaña, que bajó en casi una hora el tiempo de la primera mujer de la Sierra Nevada Límite del año pasado en la distancia de 180 kilómetros. Fisher, de origen suizo, se quedó sola en la prueba femenina nada más comenzar la carrera. Su ritmo fue tan alto que fue acomodado en los primeros puestos de la general masculina durante buena parte de la Sierra Nevada Límite, hasta cruzar la meta en 6 horas 41 minutos 58 segundos, el puesto 29 del total de participantes: "Me he encontrado muy bien durante todo el recorrido. Afortunadamente no ha hecho mucho calor y eso en una carrera tan larga, ayuda. Conocía muy bien el recorrido ya que estuve cuatro años estudiando en Granada y entrenaba por estos puertos".

En la distancia corta, de 92 kilómetros con los puertos del Purche y el Duque, se impuso el almeriense de Vélez Rubio, Ginés Navarro (Semar), de 22 años. Segundo fue Antonio Muñoz Pérez y tercero Juan Manuel Bolívar. Por su parte, la ciclista polaca Dorota Radomaska (Andalucía Nature), afincada en Málaga desde hace dos años, dominó la categoría femenina seguida de Ana Isabel Morales, a 11 minutos, y Andrea Smith, de 41 años, tercera.

Buena parte de los participantes de la Sierra Nevada Límite, en sus dos distancias, tomarán la salida hoy en la otra gran carrera del fin de semana en Sierra Nevada, la Subida Cicloturista al Veleta, que comenzará a primera hora de la mañana en Cenes de la Vega.