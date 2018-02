El Huétor Tájar mantiene su plaza

Agroisa Huétor Tájar y CF Motril no dieron opciones a sus rivales, Huétor Vega y Maracena respectivamente, y volvieron a ganar sus partidos en dos derbis con mucha intensidad que no defraudaron. El otro representante granadino, el Atarfe, empató en casa ante el Rincón que le permite recortar un punto a sus rivales más directos pero no salir de puestos de descenso.

El choque que se vivió en Las Viñas estuvo marcado por el acierto anotador de ambos contendientes. Tras una primera hora de tanteo, Fran Fernández abrió la veda y a partir del ahí el choque se volvió loco. Los locales, con 0-1, buscaron el área rival y con goles de Javi Prieto y Pablo voltearon el marcador.

19Goles. Son los tantos que lleva marcados el delantero del CF Motril Joan Grasa en lo que va de temporada

Sin embargo, fue el capitán Alberto el que, una vez más, apareció para empatar el choque. Fue en la recta final cuando se vieron tres tantos más, dos por bando visitante que dejaron sentenciado el encuentro obra de Eric y Manu Daza de penalti, y el tanto del honor verdiblanco justo antes del pitido final, que anotó Adri.

Menos movimientos en el marcador hubo en la Ciudad Deportiva de Maracena, donde el conjunto de Andrés Barrio no pudo con el CF Motril, que sigue con su extraordinaria racha de resultados. Los de José Manuel García hicieron un partido muy serio, uno más, ante un conjunto que no termina de encadenar varias victorias seguidas para salir del descenso. No obstante, los locales plantaron cara en todo momento pero se encontraron con un hombre en estado de gracia. Se trata de Joan Grasa, el delantero blanquiazul que no faltó a su cita con el gol. El ariete abrió el marcador a los 37 minutos de partido, resultado con el que se llegó al descanso.

El choque pudo cambiar con la expulsión del exmaracenero Sergio Bustos a los 52 minutos. Con uno menos, el conjunto costero hizo su partido, buscando la contra que le permitiera dejar sentenciado el duelo ante un Maracena que lo intentó por todos los medios. Fue en el descuento cuando Peri, en propia puerta, hizo el 0-2 que dejó sin reacción a los locales.

Por último, el otro representante granadino que jugó ayer, el Atarfe Industrial, no pudo sumar los tres puntos ante el Rincón de La Victoria pero al menos recortó un puntos a sus rivales directos. Y eso que el choque se le puso de cara a los de Pablo Moreno con el tanto de Dani a los dos minutos pero Javi López, antes de la media hora, estableció la igualada.