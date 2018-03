Nostalgia al pedal, en el micrófono y el papel

Un clásico deportivo no es un Barça-Madrid. Los homenajes, sorpresas y lágrimas de emoción de cada edición de la Gala del Deporte sí que son ya un verdadero clásico deportivo. Después de veintisiete años, deportistas y periodistas deportivos se siguen emocionando con palabras, gestos o recuerdos que están en el imaginario de generaciones enteras. La Gala del Deporte no sólo es una pasarela de premiados, sino también un contenedor de sentimientos, aunque dos de los máximos exponentes de lo que significa esa palabra ya no estén.

En el recuerdo presente estuvieron los malogrados Antonio Barragán y José Luis Piñero. Dos periodistas que, además de dejar un legado imborrable en las ondas y el papel, ocuparon sillones de honor en la AEPD Granada. El presidente de la asociación de marras, Antonio Rodríguez, no quiso olvidarse de dos personas que definió como "maestros". Rodríguez quiso recordar los momentos complicados por los que pasa la profesión. "Poco podemos hacer para evitar la precariedad mas que pedirle a las empresas que entiendan la importancia del periodismo, y a los usuarios que apuesten por la información real por encima de las redes sociales", resumió. "Necesitamos rigor, seriedad y profesionalidad", zanjó.

Uno de los momentos más especiales se vivió con la subida al escenario de Pilar Moleón; quien a sus 80 años ha participado en todas las carreras del Gran Premio de Fondo Diputación; prueba que precisamente fue premiada con una Distinción Especial AEPD en su treinta aniversario. Aunque el culmen de la emoción llegó con el Reconocimiento Especial de la AEPD al ex ciclista Antonio Jiménez Quiles. Sus 100 podios -ahí es nada- casi quedan en anécdota si se comparan su segundo puesto en la Vuelta a España de 1955; aquella que los más viejos del lugar vieron como estuvo a punto de conquistar a pesar de contra con el hándicap de correrla sin equipo. La escenografía -con una bicicleta que el periodista Javier Aguilera introdujo en el escenario- pudo con Jiménez Quiles, que apenas pudo pronunciar palabra alguna más allá de los agradecimientos a los periodistas deportivos en el año en que se presenta su biografía: 'Jiménez Quiles. Memoria de un ciclista'. Otra noche para el recuerdo. Hasta el año que viene.