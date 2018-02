Pin: "Hicimos un auténtico partidazo"

"Hicimos un trabajo de equipo excelente". Así se manifestó Pablo Pin nada más llegar a la sala de prensa del Palacio de Deportes. Para el técnico granadino, la clave del triunfo de ayer ente el líder fue que "todos han aportado, tanto en defensa como en ataque. Dimos ese paso más como equipo tan necesario".

El preparador rojinegro, que no mostró excesiva alegría pese a la victoria de su equipo, resaltó como claves "el dominio del rebote, el número de asistencias que hemos dado y el control del balón evitando las pérdidas", al margen del "trabajo defensivo". Por todo ello, se mostró "muy contento porque hemos hecho un partidazo".

Sin embargo, le quedó un regusto y fue la actuación arbitral. En ese sentido, manifestó que "mis jugadores son muy honrados y no se les ha respetado. Que haya tanta diferencia en tiros libres no es normal. Sólo pido igualdad en el trato y ante La Roda no la ha habido".

Pin reconoció que la idea era "imponer un ritmo alto de partido, con muchas transiciones y bloqueos directos con De Cobos y lo hemos podido hacer gracias al dominio del rebote". Aunque añadió que para ganar "había que ofrecer un nivel físico muy alto y mis jugadores lo han interpretado muy bien".

A nivel individual destacó la importancia del partido realizado por Carlos Corts "aunque su valoración no se corresponda con el trabajo que ha realizado", así como a Álex Bortolussi del que dijo que "lo hemos recuperado".

Por último, alabó a la afición indicando que "nunca falla".