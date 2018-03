Pin: "Los jugadores deben poner más"

A la conclusión del encuentro, el entrenador del Covirán, Pablo Pin, señaló que fue partido con dos caras muy diferentes. Según el técnico, en la primera mitad "no hemos sido nosotros y no hemos cumplido ninguna de nuestras normas ni hicimos valer nuestras señas de identidad". Fue crítico al definir un primer cuarto en el que "a pesar de acabar 20-20 hubo aspectos que no gustaron como ciertas situaciones defensivas en las que no hicimos lo que sabemos hacer". Mas duro fue al calificar lo ocurrido en el segundo acto: "Fue un inicio sin concentración en el que ni los titulares ni los del banquillo han estado concentrados. El parcial de 29-8 es lo más duro que hemos encajado este año. Fue una diferencia abismal".

Para Pin, su equipo dio una mejor versión tras el descanso: "En el tercer cuarto intentamos recuperar un poco nuestras señas de identidad y creo que en la segunda parte estuvimos bien, sobre todo a nivel defensivo. Y subimos en intensidad".

Sobre lo ocurrido en Murcia, Pin tiene claro que "nos debe enseñar a salir concentrados todos los días desde el salto inicial porque todos los equipos se juegan algo, aprietan y quieren ganarnos y si no salimos al cien por cien no somos nadie". Y lanzó un mensaje a sus jugadores: "Deben poner más de su parte y entender que la intensidad deben ponerla ellos pues si no la ponen somos un equipo mediocre y normal, pues se ha visto que cuando la ponemos somos un gran equipo", y como conclusión señaló que "éste es el camino que debemos retomar".