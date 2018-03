Tormenta perfecta en Murcia

¿quién dice que en Murcia no llueve? Desde luego, en el seno del Covirán Granada nadie osará a tal afirmación tras lo acontecido ayer. Menudo chaparrón le cayó ayer a Pablo Pin y a todos los suyos, sobre todo en un paupérrimo segundo cuarto que a la postre fue el que decidió la contienda y privó al conjunto nazarí del liderato de la categoría. El Murcia logró 21 puntos de ventaja sobre sus rivales en sólo esos diez minutos y de ello vivió hasta el bocinazo final porque sus invitados en ningún momento supieron qué hacer luego para revertir la situación. Sólo algunos ramalazos para maquillar un poco los guarismos. Ahora el Covirán ya no depende de sí mismo si lo que pretende es el ascenso por la vía directa. Queda competición para dar la vuelta a la tortilla, pero el panorama ha cambiado respecto al de la pasada jornada.

El conjunto granadino adoleció de falta de casi todo lo necesario para llevar con donosura el traje de líder. No hubo equilibrio, ritmo, juego colectivo, dirección, rebote, acierto, seguridad en el pase, etc. Y si a todo esto se le añade el exceso de errores desde la línea de tiros libres, algo que no se ha sabido corregir a lo largo de toda la temporada, no cabe esperar otro resultado que el que señaló el marcador al final.

La defensa, la mejor faceta nazarí, no se vio respaldada con el acierto en el ataque

Lo acontecido en el primer cuarto no hizo presagiar lo que iba a ocurrir después. Se preveía un encuentro intenso y la puesta en escena no defraudó a nadie. Los dos equipos salieron a por todas y ofrecieron unos diez primeros minutos de alto nivel ofensivo, no tanto en la retaguardia. Murcianos y granadinos se alternaron en el marcador de forma constante. En el cuadro dirigido por Armando Gómez comenzó de dulce su pívot Chris Matagrano, que firmó los primeros nueve puntos de su equipo sin error y desde todas la distancias, incluso con un triple. El Covirán intentó apretar en defensa, incluso en la pista contraria.

Un robo de Juan Ignacio Jasen que el ex del CB Granada culminó con una bandeja fue el primer intento de poner diferencias en el marcador (14-9, 5'10''). Los granadinos respondieron con un parcial de 0-7 para darle la vuelta a los guarismos. Apenas habían transcurrido siete minutos y el partido destilaba muchas emociones. Con tanta igualdad se llegó al final del primer acto con empate a 20.

El decorado cambió radicalmente en el siguiente cuarto. Toda la concentración que los de Pin habían mostrado se fue al garete por arte de birlibirloque. Un 2+1 completado por Flannery fue una premonición de lo que se le iba a caer encima al Coviran en sólo tres minutos. El temporal local se desató y se tradujo en un parcial de 13-0 gracias a un juego colectivo y equilibrado por parte de los jugadores del Murcia que, además destilaron paciencia en sus jugadas para lanzar en el mejor momento. Todo lo contrario que en el bando visitante, en el que muy pronto comenzaron las prisas. Así, en el Covirán se quiso resolver con lanzamientos desde más allá de la línea de 6,75. Sin acierto.

Un triple de Flammery selló la desastrosa puesta en escena del Covirán en el segundo cuarto y fue el momento en el que Pin decidió parar el partido. El técnico vio a Wright y lo puso en la cancha para intentar parar la sangría, pero la borrasca estaba en su apogeo. Al menos, el pívot gallego se hizo notar de salida con un mate, un tapón y dos faltas provocadas a Jasen. Pero el Covirán sólo recortó dos puntos antes de volver a sufrir todo un aguacero sobre su cabeza. El Murcia, cada vez más cómodo ante un rival que jugaba a la desesperada y sin ningún guión, puso a toda su artillería a funcionar. Y funcionó. El último minuto antes del descanso lo definió todo: dos triples de los locales y dos tiros sin ton ni son de por parte visitante. El desastroso cuarto se selló con una desventaja de 21 puntos: 49-28.

En la reanudación volvió la calma, sobre todo porque los pimentoneros retornaro a la cancha conscientes de que si administraban con cabeza su ventaja no habría sorpresa. Y así lo hicieron los locales durante la primera mitad del tercer cuarto guiados por un Juan Ignacio Jasen que supuraba experiencia por todos sus poros. Precisamente, un 2+1 del argentino parecía definitivo. El 58-38 a falta de menos de 15 minutos para la conclusión se antojaba definitivo. Pero los locales quisieron dar un poco de emoción a sus seguidores. Y les pudo costar caro si el Covirán hubiera jugado con inteligencia y mostrado más acierto. Poco a poco se fue recortando la desventaja. Si Ferrán Torres no hubiera fallado dos tiros libros en la última jugada del tercer cuarto la desventaja del Covirán habría estado por debajo de los diez puntos. Pero el pívot aportó dos errores más a los seis anteriores que firmó el conjunto granadino desde la línea de personales.

El 63-52 con el que comenzó el último cuarto dejaba un resquicio a la esperanza, pero ni el cielo ni las ideas se despejaron para los nazaríes, que no aprovecharon los improductivos ataques con los que comenzó el Murcia. Ferrán Torres bajó de la barrera de diez puntos (63-54, a 8'23'' del final), pero Múgica respondió con un triple. Otro lanzamiento desde más allá de la línea de 6,75 anotado por Alcaraz a falta de 5'19'' fue la puntilla para las huestes de Pablo Pin(69-56). A partir de ahí, el juego de 'cadaunoporsucuenta' en las filas visitantes fue a más y la descomposición absoluta se hizo patente cuando se tiró la toalla. La inercia del encuentro llevó el resultado al 78-66 final. Ahora toca examen de conciencia.

Min P T2 T3 T1 Rb A V

Ballesta25:11 6 0/1 2/4 0/0 3 4 6

Alcaraz 22:33 3 0/0 1/4 0/0 1 2 -1

Coello 08:24 0 0/0 0/0 0/0 0 2 1

Jasen26:22 17 6/9 1/1 2/3 5 3 22

Múgica 30:39 13 2/2 2/7 3/4 5 0 9

Lledó 09:21 3 0/0 1/1 0/0 0 0 4

Matagrano 15:55 11 4/9 1/1 0/0 0 1 5

Llorente 06:55 2 0/1 0/0 2/2 1 2 3

Flannery 13:08 9 1/1 2/3 1/1 2 0 11

Sánchez Cutillas 00:57 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0

Franceschi 17:27 3 0/1 1/2 0/0 3 3 8

Matthew Don 23:08 11 4/5 0/1 3/3 7 1 17

Equipo

TOTAL 200 78 17/29 11/24 11/13 27 18 85

Min P T2 T3 T1 Rb A V

Almazán27:56 9 0/5 2/2 3/4 5 2 11

Carlos Corts 21:46 0 0/4 0/1 0/0 2 2 0

Bortolussi 24:28 6 2/5 0/2 2/6 4 2 2

Germán Martínez06:51 0 0/0 0/1 0/0 0 0 -1

Manu Rodríguez 20:41 2 0/0 0/2 2/2 0 2 0

Devin Wright 22:03 18 8/11 0/0 2/5 9 0 25

Alo Marín 15:58 8 3/5 0/2 2/3 5 0 7

Ferrán Torres 11:41 2 1/2 0/0 0/2 4 0 4

Nguirane 06:16 4 2/2 0/0 0/0 2 1 6

David Iriarte 15:32 7 2/2 1/4 0/0 1 0 3

Carlos de Cobos 26:48 10 2/6 0/1 6/7 2 3 15

Equipo

TOTAL 200 66 20/42 3/15 17/29 34 12 72

