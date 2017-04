El día que los 'profes' también pasan examen

Vestidos de 'abejas' agustinas o como voluntarios y organizadores, el Memorial Padre Marcelino une cada año a muchos de los integrantes de la comunidad del colegio Agustinos. Madres, padres, alumnos, profesores o trabajadores de la entidad educadora se citan un domingo para pasar un día más juntos. De hecho, la jornada de carrera sirve, entre otras cosas, para cambiar las tornas y para que muchos de los maestros que generalmente examinan a sus pupilos sean, por una vez, examinados por el impasible crono.

Y es que nadie quiere perderse, quizá, la más familiar de las pruebas populares del calendario de la ciudad. Ni siquiera el Padre Antonio Carrón, director del colegio hasta hace unos meses y que ahora está destinado en Roma. No dudó en estar presente, y de qué manera. Se enfrentó a los 10.000 metros de la carrera principal. No obstante, muchos echaron de menos que se disfrazase, como ya era habitual, para participar también en la categoría del 'Yo no puedo con los 10 kilómetros'. Junto a otros, él ha sido uno de los principales impulsores de la solidaria competición desde su primera edición, allá por el año 2007. Tampoco faltó la mano del Padre Luciano Audisio en uno de los puntos de avituallamiento de la calle Sócrates.

"Esta carrera mantiene vivos los valores del deporte por los que trabajó el Padre Marcelino", aseguró el alcalde de Granada, Francisco Cuenca. El primer edil, que estuvo presente en la entrega de premios -porque medallas hubo para todos- agradeció al Santo Tomás de Villanueva que "utilizase el deporte para educar". Un evento que, es más, no escatimó en recursos. Un ejemplo fue la pantalla gigante a través de la que se pudo seguir desde meta el discurrir de la cita. Igualmente, se pudieron visualizar por Internet y a través de las redes sociales las zancadas de todos los runners. Todo salió a pedir de boca. Incluso, y por fin, no cayó ni una gota de agua.