Una final tras el empacho vacacional

El Universidad de Granada se juega una auténtica final con el equipo muy mermado. Lesiones, bajas, vacaciones y bajas académicas motivan que los de Fabián Pérez se jueguen hoy buena parte de sus aspiraciones de salvación directa con muchas dudas. El Alcobendas B, al contrario, llega con un equipo reforzado con jugadores de la primera plantilla sabedores de que un triunfo hoy les puede evitar muchos dolores de cabeza en el mes de marzo.

El Sanitas Alcobendas B acumula el mismo balance de victorias y de derrotas que el Universidad, lo que es un síntoma de que ambos equipos tienen un balanza similar en su juego y en la conversión en victorias de sus partidos. Pero lo cierto es que los madrileños les sacan cuatro puntos a los granadinos gracias a los puntos bonus, sobre todo los defensivos (llevan 4 por 1 del 'Uni'). Esto refleja que son capaces de competir por los partidos más que los arlequinados. Esa ventaja la quieren mantener hoy y algunos jugadores del primer plantel han 'bajado' al segundo para reforzar las opciones de victoria.

En frente, el Universidad de Granada llega no sin novedades, sino con más bajas, algunas de ellas definitivas. Hepburn, Seratoni y Mathieu han terminado su etapa de estudiantes y se han vuelto a sus países, mientras que Foky, Davilillo, Mariano y Quitián están lesionados, en el caso de este último se espera que para toda la temporada tras, al parecer, romperse un ligamento en el último partido del año pasado. Migue García ha solicitado su baja voluntaria por motivos personales, mientras que Campana no viaja por trabajo. Y por si fuera poco, al club se le acabó el tiempo para tramitar la ficha a Roberto Sojo, que no podrá jugar lo que queda de curso.

Muchas bajas para un partido crucial en el que Fabián Pérez saldrá de inicio con Ulises, Berni, Ricardo, Dani Largo, Espejo, Pablo Sanz, Andrea y Barri en la delantera; Antoñete y Jorge Pérez serán la pareja de medios; y la tres cuartos la formarán Brett, Arturo Rivas, Juanca, Yako y Esteban. En el banquillo esperarán Jimmy, Edu Jiménez, Fernando, Moreno, Óscar Olmo, Chiarella y Víctor Carrat.

Pitará el valenciano Martínez un partido que empezará a las 13:00 en la Dehesa Boyal de San Sebastián de los Reyes.