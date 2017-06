Absuelto el acusado de estafar a una anciana invidente

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha absuelto a un hombre de 41 años acusado de estafar a una anciana invidente, que le entregó 120.000 euros para que los invirtiera en un producto de inversión a su nombre. En la sentencia, el tribunal señala que, "en escrupuloso respeto al principio de presunción de inocencia", ha de acogerse a la "tesis" de que, en los hechos enjuiciados, "no hay delito alguno" y que el ahora absuelto no "engañó" a la propietaria al poner los depósitos a su nombre. La mujer ya ha fallecido, por lo que ya no se puede contar con su "versión".

"No hay pruebas de cargo, válidas y practicadas con las garantías necesarias" para "inferir" que este hombre actuara "para apoderarse del dinero" cuando fue con la anciana a la correduría de seguros de Motril en la que formalizaron la inversión, explica la sentencia.