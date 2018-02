Absuelven a los acusados de robar 150.000 euros a una anciana con alzheimer

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada ha absuelto a la cuidadora, el ex asesor fiscal y el pariente de una anciana enferma de Alzheimer enjuiciados, a principios de noviembre, tras ser acusados de haberse puesto de acuerdo supuestamente para apoderarse de unos 150.000 euros de su cuenta bancaria, hechos que negaron. Según fuentes del caso, en la sentencia absolutoria, el tribunal no encuentra indicios de la presunta comisión de un delito de apropiación indebida del que acusaba la acusación particular, en nombre de parte de la familia de la anciana, pero no la Fiscalía.

Tanto la cuidadora como el ex asesor fiscal señalaron en sede judicial que retiraban de la cuenta bancaria el dinero equivalente a sus sueldos. La empleada de hogar mantuvo ante el tribunal que la anciana, a la que, tras 16 años, sigue cuidando tras ser incapacitada, "sabía lo que quería" y que los gastos por los que un hermano de esta mujer le acusó de haber "estado robando" fueron justificados, así como los derivados de la casa.