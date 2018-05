Absuelven a los implicados en una pelea con miembros de Hogar Social

La Audiencia de Granada ha revocado íntegramente la sentencia que condenó a tres jóvenes por un delito leve de lesiones y otro de amenazas contra un miembro de 'Núcleo Joven Granada' tras una pelea multitudinaria que se produjo el 12 de marzo de 2016 cuando este colectivo estaba realizando una recogida de alimentos "para familias españolas", quedando todos absueltos.

El juicio se celebró en mayo del año pasado. Inicialmente fueron denunciadas siete personas por supuestos delitos leves de lesiones y amenazas. Sin embargo, las dificultades para identificar a los implicados, que iban con el rostro tapado, propiciaron la retirada de acusaciones y que el juicio se celebrara finalmente contra tres, que los condenó al pago de multas de 180 euros.

Ahora, en una sentencia firme lo revoca por entender, entre otros motivos, que el reconocimiento que de los acusados hizo la víctima y los testigos durante el juicio pudo estar "viciado" y no garantiza la certeza de que el identificado como agresor realmente fuera el acusado, "pues no tuvo posibilidad de identificarlo y reconocerlo al llevar el rostro cubierto con una prenda", pronunciándose el tribunal de un modo similar en cuanto a los condenados por las supuestas amenazas en tanto que no ve prueba de cargo suficiente para la condena.