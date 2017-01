Carta de la Gerencia a la ciudadanía

Mi nombre es Cristina López Espada y me gustaría dirigir esta carta a todos los granadinos y granadinas, y, especialmente, a aquellos que han manifestado en la calle su preocupación por nuestra Asistencia Sanitaria.

Desde hace dos meses soy la gerente única de uno de los Complejos Hospitalarios más grandes de Andalucía. Pero antes de acceder a este cargo he desarrollado mi carrera profesional como Cirujana Vascular durante 20 años en los dos hospitales de la ciudad.

Cuando acepté el cargo me pregunté qué quería hacer yo. Y la respuesta llegó en un minuto: mejorar la asistencia hospitalaria de mi ciudad, en la que he nacido y, de la que me siento parte, porque soy profesional sanitaria en Granada y porque me siento profundamente granadina.

Creo que mi formación técnica y mi compromiso profesional con el sistema sanitario público son herramientas esenciales en este momento, unido a una personalidad positiva y dialogante.

Mi motivación es ética y profesional y siento que, como granadina, capacitada y no politizada, puedo contribuir y ayudar a ofrecer la mejor asistencia sanitaria para todos nosotros, porque yo también quiero lo mejor para mí y para mi familia.

Con esta confianza decidí empezar a trabajar con un objetivo claro: diseñar un modelo organizativo para nuestra ciudad que diera respuesta a las peticiones de la ciudanía y de los profesionales.

En estos dos meses me he reunido con Plataformas, Junta Facultativa, Junta de personal, Junta de enfermería, Asociaciones de Pacientes y con los profesionales del Complejo Hospitalario dentro de cada uno de sus Servicios Asistenciales.

He mostrado reiteradamente mi total disposición a la escucha, al diálogo y a la negociación con cada interlocutor en su ámbito de competencias. A nadie le he negado su derecho de hablar, ni de manifestar su opinión. A nadie le he negado una cita, ni le he rechazado una solución cuando me la ha planteado.

La Asistencia Sanitaria en Granada vive en este momento una situación delicada. El modelo de la fusión hospitalaria que se estableció, y que se comenzó a poner en práctica con el traslado al nuevo Hospital del Campus, ha tenido problemas. Como consecuencia de los mismos, la ciudadanía a quien dirijo esta carta ha salido a la calle a manifestar su descontento con el funcionamiento de los centros y su voluntad de volver a tener en Granada dos hospitales completos.

Dicha petición está recogida en el documento que firmamos, el día 13 de diciembre, cuatro de los seis sindicatos que representan a los trabajadores de nuestros hospitales y yo misma.

He dicho en todos los medios de comunicación, he repetido en todas las reuniones, y sigo defendiendo, que yo también quiero dos hospitales completos con urgencias finalistas para nuestra ciudad. De hecho, ya hemos empezado a trabajar en esta línea con el mantenimiento de las dos cocinas abiertas o el incremento de la plantilla de urgencias y de otras áreas clínicas.

Estamos en el camino hacia una asistencia equitativa y de calidad, que ayude a mejorar los resultados en salud de la ciudadanía.

Se trata de analizar con profundidad datos técnicos, científicos, con perspectiva, con sensatez y diseñar cómo debemos distribuir los Servicios Asistenciales entre ambos hospitales para conseguir dos hospitales completos. Para ello necesitamos planificar y negociar.

¿Negociar qué y con quién?

El "qué" es fácil de detallar. Se trata de decidir qué recursos estructurales, dotación tecnológica, personal asistencial, unidades asistenciales, urgencias… queremos que haya en Granada y que cumplan con la premisa: Dos hospitales completos.

Podemos plantear volver al diseño hospitalario que teníamos antes de la fusión con área norte y área sur, podemos ser un único complejo con dos grandes hospitales independientes o podemos tener dos grandes hospitales completos y coordinados en los que los pacientes que entren por sus puertas tengan la misma asistencia sanitaria.

La ciudadanía pide "dos hospitales completos" y las respuestas no deben ser impuestas como premisa. No debería imponerse una opción sin sopesar técnicamente las ventajas de las otras. De nuevo hace falta negociación y diálogo.

¿Quién decide estos términos?

Las decisiones que se tomen precisan de unos conocimientos en gestión sanitaria y conocimiento del ámbito asistencial que deben ser profundamente reflexionadas y consensuadas. Los hospitales, como todas las instituciones públicas, cuentan con unos órganos de funcionamiento con competencias diferentes en función de sus estatutos y de sus participantes: juntas de enfermería, de médicos o de personal (sindicatos), entre otras. Y a la vez los mismos profesionales del hospital cuentan con conocimientos y formación para saber gestionar su trabajo desde el punto de vista clínico.

El diálogo con estos interlocutores cuenta con la base científica y técnica necesaria para poder negociar y consensuar cuáles son las ventajas y los inconvenientes, en todas sus dimensiones, de cada opción planteada.

La ciudadanía tiene un papel determinante en estas negociaciones. Ella ha puesto el marco en el que debemos dibujar la reorganización sanitaria: dos hospitales completos con urgencias finalistas. El diseño, los detalles técnicos y los resultados los deben poner los profesionales del hospital en sus diferentes ámbitos y competencias, ellos son quienes han estado cuidando de nuestra salud hasta ahora y son quienes lo seguirán haciendo en el futuro.

Tenemos una oportunidad única, como ciudadanos y como profesionales, de conseguir para Granada la mejor asistencia sanitaria posible. La manera de conseguirlo se ha repetido a lo largo de este documento reiterativamente: un marco delimitado y un contenido que se debe negociar sin imposiciones y con la mejor capacitación técnica posible.

Mi voluntad ha sido, desde mi nombramiento, poner a disposición de los granadinos y granadinas mis conocimientos y mi tiempo para liderar esta situación y negociar las soluciones. Debemos darnos tiempo para valorar las opciones de cambio con rigor y sensatez, con respeto y escucha, sin imposiciones.

Me gustaría pedir una reflexión profunda para cada una de las palabras que contiene esta carta. Con esta información puede uno decidir como ciudadano cuál debe ser su posición ante esta situación y de cara a conseguir lo que todos queremos: mejorar la asistencia sanitaria en nuestra ciudad.

Feliz año nuevo a todos y deseo que el 2017 nos permita conseguir lo que todos queremos para la sanidad granadina.