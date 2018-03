Catalá apuesta por la capitalidad judicial

En Juntos por Granada (JxG) están más que satisfechos tras el reciente encuentro con Rafael Catalá en el que el ministro de Justicia les confirmó a los miembros de la plataforma ciudadana que las dos secciones de nueva creación de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se establecerán en la ciudad de la Alhambra. Según JxG, la réplica de Catalá a las peticiones que le hicieron llegar a través de una carta fue "muy contundente" y aseguran que el ministro les garantizó que la apuesta del Gobierno central es preservar la capitalidad judicial andaluza en Granada.

La visita del titular de Justicia ha dejado una grata impresión a los miembros de Juntos por Granada, la plataforma que desde el año pasado encabeza las reivindicaciones para que la provincia mantenga su importancia en el concierto judicial andaluz. "La respuesta del ministro ha sido buena y definitiva", explicó el portavoz de JxG, César Girón, en relación a la decisión de dotar a Granada con las nuevas secciones de la Sala de lo Civil y Penal del Alto tribunal andaluz , y no en Málaga y Sevilla como se teme por la presión que están ejerciendo los poderes en las dos principales capitales andaluzas. Esta modificación conlleva la creación de hasta seis plazas para profesionales de la Justicia.

La plataforma ciudadana incide en que la movilización está dando sus frutos y que la apuesta actual que les traslada el Gobierno central es que la dotación de plazas judiciales en Granada "sea inmediata". Así se lo comunicó el ministro este pasado lunes a los representantes de Juntos por Granada antes de la reunión que mantuvo con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río. Asimismo, los miembros de JxG pudieron mantener una breve conversación con Catalá durante el acto de entrega de la Cruz de Peñafort al decano del Colegio de Abogados de Granada, Eduardo Torres. Momento que aprovecharon para detallarle la situación y ponerle en contexto.

El dirigente popular mostró interés por la problemática y les ratificó que mientras las estadísticas no indiquen lo contrario, no hay motivos de peso para trasladar las salas a Málaga y Sevilla, además de señalar que la decisión final sobre este asunto no compete solamente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sino que también atañe a su Ministerio.

En cualquier caso, la plataforma de Juntos por Granada no canta victoria todavía y ya ha anunciado que "seguirá movilizada y movilizando a la ciudad hasta que dichas secciones estén definitivamente creadas en la Real Chancillería", sede del Alto Tribunal andaluz.