La Ciudad Accesible crea una sección de divulgación científica

La Ciudad Accesible ha publicado su duodécimo libro Evaluating Cognitive Accessibility. Scientific keys to strengthen the role of the evaluator with functional diversity perteneciente a la colección Democratizando la accesibilidad, que está dedicado al espectro y la accesibilidad cognitiva gracias a Traducciones Montero que ha sido la empresa encargada de traducir la publicación 'Valoración de la Accesibilidad Cognitiva. Claves científicas para fortalecer el rol del evaluador con diversidad funcional' de la arquitecta Berta Brusilovsky.

Este libro consta de 128 páginas y se puede descargar, compartir y difundir a través del enlace https://goo.gl/tL7W9Z en formato PDF accesible de manera gratuita ya que ha sido editado, maquetado y diseñado con el sello propio del Servicio Editorial de La Ciudad Accesible y forma parte de la línea estratégica La Ciudad Accesible Divulga que será presentada en breve, enfocada principalmente a la divulgación científica y técnica de la accesibilidad universal, la usabilidad, el diseño para todos y la atención a la diversidad de las personas.

Esta editorial "accesible" que vuelve a contar con el apoyo de la Universidad Rey Juan Carlos, fue presentada en la calle Serrano de Madrid en un acto abierto en el espacio público para visibilizar la importancia que tiene la accesibilidad cognitiva en la comprensión fácil de los entornos y edificios.