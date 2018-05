Cruce de reproches entre el ministro de Fomento y el PSOE por el AVE a Granada

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, acusó ayer al PSOE de hacer "política barata" al reclamar que se ponga en marcha el AVE a Granada cuando todavía carece de permisos y de condiciones de seguridad. Fue en respuesta a la pregunta realizada por el senador socialista granadino José Martínez Olmos, que le reclamó "una fecha concreta para acabar con el aislamiento ferroviario de Granada".

De la Serna, en su contestación, afirmó que "si pretende que dé la orden para que tengan tren a Granada sin condiciones de seguridad y sin que la Agencia de Seguridad Ferroviaria haya firmado su visto bueno, está equivocado porque no lo voy a hacer" y esgrimió en su exposición que Martínez Olmos había demostrado un "desconocimiento profundo de lo que es una red ferroviaria". Dijo que el senador socialista daba a entender que "porque no haya doble vía, no hay alta velocidad", y agregó que demostraba desconocer "para qué son los apartaderos o lo que es un estudio funcional de una solución ferroviaria".

Se pretende que dé la orden sin condiciones de seguridad, está equivocado. No lo haré"Si no se compromete a dar una fecha, condena a Granada durante decenios a un AVE de mentira"

Martínez Olmos alegó en su pregunta al ministro, dentro de la sesión de control al Gobierno celebrada ayer tarde en el Senado, que "si no se compromete a poner en funcionamiento el AVE, condena a Granada durante decenios a tener un tren de alta velocidad de mentira, que va a ser la vergüenza de Europa".

Íñigo de la Serna recriminó al socialista que utilice "demagogia barata para seguir presionando y para decir a los granadinos que el Gobierno del PP no quiere poner un AVE a Granada". La infraestructura "tiene que pasar unas pruebas, y aunque usted me pida que me las salte, no lo voy a hacer", subrayó el ministro antes de precisar que ya ha finalizado la primera semana en la que se han realizado "pruebas de carga, con cargas de balastro en vehículos, de catenarias y de control de tráfico".

El titular de Fomento recalcó que, como ya ha dicho "muchas veces", habrá AVE a Granada "cuando se cumplan todos los requisitos legales y de seguridad para los granadinos y para el resto de personas que han de utilizarlo".

Martínez Olmos cargó contra el ministro en su exposición al decir "lo que el Gobierno, su ministerio y los parlamentarios granadinos del Partido Popular han hecho con Granada, manteniendo a la provincia más de tres años sin tren a Madrid, sólo se puede entender desde una actitud de desprecio a Granada y a Andalucía, actitud que no tiene perdón".

En la pregunta, objeto de la posterior contestación del ministro de Fomento, el senador granadino instó a De la Serna a concretar la fecha de la puesta en funcionamiento del AVE a Granada y le exigió que el tren que llegue hasta la capital sea de Alta Velocidad "de verdad", además de reclamarle que sea de doble vía, se contemple la variante de Loja y se desarrolle el soterramiento a la entrada de la ciudad para evitar partirla en dos, especialmente el barrio de La Chana.

"Son elementos fundamentales porque si usted no hace ese compromiso condena a Granada durante decenios a tener un tren de Alta Velocidad de mentira, que va a ser la vergüenza de Europa, y cada vez que vaya usted a Granada se lo van a decir no solamente los representantes políticos", apostilló Martínez Olmos.

El senador socialista granadino se mostró muy crítico en su intervención con el titular de Fomento, al que le recriminó que se habrían evitado los tres años de aislamiento si se hubiera habilitado la comunicación ferroviaria de Granada con Madrid por Moreda, "como la hemos reclamado en muchas ocasiones", y le reprochó el "enorme coste" que ha supuesto este tiempo, tanto en términos de turismo como de visitantes de negocios y congresos y por ende en términos "de empleo y riqueza".

Martínez Olmos calificó de "decisión equivocada" paralizar el proyecto de Alta Velocidad que estaba aprobado y en marcha cuando el Partido Popular llegó al Gobierno de España en 2012. Criticó también que por entonces dejasen de hacer la variante Sur de Loja para mantener un itinerario "antiguo y caduco que obligará a pasar por un túnel del siglo XIX a un tren que debería ser del siglo XXI".

El senador socialista no dudó en mostrar una foto del citado túnel para ilustrar sus argumentos y concatenar una serie de preguntas al responsable de Fomento: "¿Es alta velocidad tener que frenar para atravesar por este agujero a menos de 60 kilómetros por hora? ¿Es seguro? ¿Es presentable? ¿Es respetable? ¿Es lo que merece Granada? Yo le digo que no".