Cs lamenta la ineficacia de las comisiones a las que llegan sin información

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada, Manuel Olivares, denunció ayer la "irresponsabilidad" del equipo de gobierno al romper los puentes de entendimiento impulsados por Cs para permitir el trabajo común de todos los grupos políticos y expertos en áreas tan como la movilidad, el ocio de los jóvenes o la hostelería y el turismo con el objetivo de poder avanzar en destacados temas de la ciudad. "Iniciativas como el Observatorio de Movilidad, el Comité de Expertos del Botellódromo o la Comisión de Terrazas fueron concebidas para trabajar sin buscar medallas ni méritos y sí logros y dar los pasos necesarios para dirigirnos al modelo de ciudad que queremos", destacó.

Olivares tomó como ejemplo la Comisión de Terrazas, cuya convocatoria está prevista hoy tras ocho meses desde la última reunión. El edil lamentó que el último encuentro se celebró hace ocho meses. Desde entonces no se ha avanzado nada. Además criticó que los grupos van a ciegas a la reunión no conocen las propuestas por lo que no pueden analizar ni ofrecer mejoras.