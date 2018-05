Cs carga contra la parálisis de la ciudad por las investigaciones de PP y PSOE

"Las investigaciones por corrupción de PP y PSOE son las que están paralizando el desarrollo y crecimiento de Granada". Así lo aseguró ayer el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada, Manuel Olivares, quien criticó el incumplimiento del acuerdo anticorrupción y de regeneración política que suscribieron con Cs y con los granadinos para poder gobernar en las instituciones.

"El documento lo decía muy claro: separar de inmediato a cualquier cargo público o de partido imputado por corrupción política". Sin embargo, lamentó, la "palabra y las firmas de los dos partidos ya hemos visto cuáles son; exigiendo rápidamente la cabeza del prójimo en cuanto salta un posible caso de corrupción y excusando los casos de corrupción que afectan a su propia formación", señaló Olivares.

Ante las últimas declaraciones de estos días por parte de la portavoz municipal del PP, Olivares recordó que si a día de hoy el PSOE está al frente del equipo de gobierno en el Ayuntamiento es porque el ex alcalde José Torres Hurtado no quiso dimitir, haciéndolo solo tras conocer la moción de censura firmada por Cs. "El alcalde interino, ocasional y excepcional que es Paco Cuenca se mantiene hoy gracias a las luchas internas del PP, incapaz de elegir a un candidato y de formar un equipo que no esté siendo investigado".