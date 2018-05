Estafa más de 100.000 euros tras cobrar durante 16 años la pensión de su madre fallecida

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada juzga hoy a una mujer para la que la Fiscalía pide una pena de cuatro años de prisión por cobrar supuestamente la pensión de su madre, una vez que esta falleció, durante más de 16 años, haciéndose "indebidamente" con 111.138 euros.

Los hechos pueden ser constitutivos de un supuesto delito continuado de estafa o, alternativamente, de apropiación indebida por el que el fiscal también pide el pago de una multa de 3.000 euros, según consta en su escrito de acusación provisional.

A la mujer se le atribuye un delito continuado de estafa o de apropiación indebida

La pensión de viudedad de la Seguridad Social que cobraba la progenitora de la acusada era de 620 euros al mes, y era ingresada en una cuenta de una entidad financiera con sede en Granada de la que ambas eran cotitulares.

Tras el fallecimiento de su madre, el 15 de junio de 1998, "no solo no comunicó dicha circunstancia al Instituto Nacional de la Seguridad Social", sino que, "con ánimo de lucro, continuó cobrando en dicha cuenta la pensión de su madre ya fallecida, extrayendo y disponiendo del dinero de la misma", según la Fiscalía. Asimismo, el Ministerio Público mantiene que, al ser integrada la entidad financiera en otro banco, éste no realizó "los controles de vivencia desde el fallecimiento de la perceptora de la pensión", cobrando a partir de octubre de 2013 "de forma automática" en una cuenta de la acusada.

La mujer continuó cobrando la pensión "hasta su baja definitiva cursada por la Seguridad Social", hasta lograr hacerse con un importe total de 111.138 euros, de los que el banco habría de responder, de ser condenada la acusada, como responsable civil subsidiario. En total, la habría cobrado "indebidamente" desde el 1 de julio de 1998 al 31 de octubre de 2014, según precisa el fiscal. Tras iniciarse un procedimiento administrativo, la Seguridad Social consiguió el reintegro por parte del banco de 33.736 euros, correspondientes al pago de los últimos cuatro años, más 170 euros "de saldo existente en la cuenta, adeudando una cantidad de 77.321 euros".