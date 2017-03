El Gobierno pone sobre la mesa un proyecto 'low cost' de soterramiento

Sin embargo, el secretario se mostró en este punto menos optimista. Para Miño, es imposible que la vía de Moreda compita con la solución adoptada por el Ministerio de conectar Granada con Madrid a través de un viaje en autobús hasta Antequera que continúa en AVE hasta la capital española a precios reducidos. "Este servicio es muy competitivo con respecto al tiempo de viaje que ofrecería la conexión por Moreda". Además, según detalló, habría que llevar a cabo una serie de inversiones por un valor superior a los cinco millones de euros que además, finalizarían por plazos, prácticamente, en el mismo momento en que el AVE llegase a Granada. Un argumento que no convenció a algunos asistentes a la reunión como la concejal de Vamos Granada, Marta Gutiérrez. "Esta vía se sigue utilizando por trenes que circulan, por ejemplo, desde Almería", destacó la edil, que mostró su descontento al finalizar la reunión. En su opinión, el secretario no trajo nada nuevo ya que "Fomento sigue condenando a Granada a la desconexión ferroviaria". La misma opinión que tuvo el coordinador de IU, Manuel Morales o la diputada nacional de Podemos, Ana Terrón. Sin embargo, desde el PP provincial los avances se vivieron con satisfacción. Para la diputada nacional, Concha de Santa Ana, el secretario y el PP demostraron ayer una gran capacidad de diálogo y un compromiso con Granada por la llegada de la Alta Velocidad.

En la reunión, el alcalde de Granada también pidió al secretario la recuperación de las conexiones a través de Moreda tras más de 700 días de cerco ferroviario. "No es una cuestión de llegar a Madrid, es un corredor de personas y de mercancías necesario para la provincia", destacó Cuenca, quien pidió a Fomento que reconsidere el cierre del paso de los trenes por esta vía.

El reto fue recogido por el alcalde de Granada, Paco Cuenca, con satisfacción. En una declaración posterior a la reunión el primer edil avanzó su intención de convocar en los próximos días una mesa técnica para empezar a analizar tanto técnica como económicamente el soterramiento del AVE. "Hemos conseguido el compromiso del secretario para analizar la viabilidad. Se convocará una mesa técnica en la que el Ayuntamiento va a aportar los procedimientos no solo administrativos o legales sino también las distintas opciones de desarrollo de los suelos que permitirán desarrollar un proyecto acorde con la etapa económica que vivimos", dijo el alcalde consciente de que la situación de las arcas municipales o de la caída de la construcción en Granada dificultan la generación de fondos para sufragar su parte del coste del soterramiento. Así, hay que apostar por un proyecto "realista". "Lo primero es estudiar la viabilidad técnica, el valor de los suelos, las rampas, las necesidades de la infraestructura básica para después analizar la viabilidad".

"Hoy hemos entregado al Ayuntamiento todos los estudios técnicos que se han hecho desde 2008. El Ayuntamiento se ha comprometido a hacer un análisis riguroso de las plusvalías que se pueden generar de los terrenos que no sean necesarios para el AVE. Una vez se conozca esta cifra habrá que suscribir un convenio entre Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Ministerio para llevarlo a cabo", destacó Miño que desveló que se mantiene la fecha de inauguración del AVE para principios de 2018.

"Nos sentimos engañados. Así solo ganan tiempo"

El portavoz de la Marea Amarilla, José Fernández, mostró ayer su descontento por las últimas noticias de Fomento. En su opinión el proyecto parcial de soterramiento no es apoyado por las plataformas que además desean la reconexión inmediata por Moreda y la ejecución de la Variante de Loja para lograr unas conexiones acordes. La Marea Amarilla se muestra decepcionada porque son ellos el motor, gracias a las últimas manifestaciones, que favorecen la visita del secretario de infraestructuras a Granada. "Nuestra presión a través de la Mesa del Ferrocarril y nuestra presión en la calle impulsan estos encuentros. Sin embargo, no somos invitados y en las reuniones se habla de cosas que no apoyamos", dijo el portavoz, quien anuncia nuevas movilizaciones.