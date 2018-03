Granada salda una deuda histórica con Lorca: llega la primera parte del legado

Un patrimonio vivo y en movimiento

Andrés Soria Olmedo, comisario de la exposición Una habitación propia. Federico Gracia Lorca en la Residencia de Estudiantes, 1919-1936, explica que lo "deseable es que la actividad en torno al legado se active de la manera más inmediata posible a partir de la inauguración de la muestra". Una habitación propia, la primera exposición con parte del patrimonio físico del autor granadino, estará abierta al público gratis del 23 de marzo hasta principios de julio. La muestra a partir de esa fecha, imagina el catedrático de la UGR, "podrá girar por toda España". "Si la exposición llega a Coruña o a México naturalmente es algo legítimo y bueno para el archivo y el Centro Lorca. Eso significará que la exposición esta viva y en movimiento", reconoce Olmedo, que no duda del "enorme valor" del "variado y polivalente" legado lorquiano. La valoración económica del patrimonio del poeta, tasado por la famosa casa de subastas Christie's en 18,7 millones de euros, le parece "absurda" al profesor de Literatura Española. "Muchas veces algunas de las obras más importantes de artistas acaban en la caja fuerte de un millonario. Eso que quiere decir es un dato absurdo . Cualquier pintura, libro, objeto de valor artístico está para ser visto. El valor de un legado está en su presencia y en su uso, por eso presentar una exposición es ya poner en práctica uno de los fines de un archivo", reflexiona. A propósito de la liberación de los derechos de autor del poeta granadino, que falleció hace más de 80 años, el año pasado, Olmedo opina que "muchas de las ediciones que salgan no serán muy fiables" -ya que no hay que pagar derechos a nadie y se pueden sacar nuevas ediciones de cualquier texto de Lorca gratis-. "Ahora mismo sólo guía al editor su ética filológica y su responsabilidad de que le de igual poner mal una coma", reconoce el catedrático de Literatura Española de la UGR, que piensa que "las ediciones tiene que ser lo mas fidedignas posible".