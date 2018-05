Jornada de 'colas' entre mantones, peros y tijeras

Lo dice la web del Ayuntamiento de Granada. A las cruces no les puede faltar el "pero". Así lo asegura la web municipal de Turismo que recuerda que, desde el principio de esta celebración, "ha sido común ver al pie de cada cruz unas tijeras clavadas en un pero (una manzana en dialecto granadino)". Con esta simbología se pretendía que los visitantes redujeran su malafollá característica soltando comentarios del tipo "está muy bonica pero...". Sin embargo, este año la Cruz del Ayuntamiento se ha podido criticar sin pasar por el filtro de las tijeras. El clásico "pero" desapareció a mediodía en una Cruz que, dada su originalidad, ya había sido una de las más comentadas desde el día anterior. "Me gustaría que fuera más clásica y, además, le falta el pero y la tijera que no los veo por ningún sitio", lamentó Juan Antonio Martín, un vecino natural de Granada que estaba haciendo una ruta de cruces por los barrios de Granada.

Su opinión era completamente contraria a la de Teresa del Pino, que ayer se hacía fotos bajo la Cruz de la Plaza del Carmen con gran entusiasmo. "Todos los años vengo a ver las cruces y la verdad es que me gustan mucho las flores que se ha colocado en la Cruz que queda arriba. Son naturales y muy bonitas" destacó esta vecina que tenía previsto pasar el día con sus amigas disfrutando de esta tradición. "Estoy aquí porque quiero ver el flamenco pero luego me iré a ver otras cruces y por la tarde asistiré al concierto de Radiolé".

Las actuaciones de los grupos de baile despertaron un gran interés a los turistas

El Ayuntamiento de Granada ha querido innovar este año con la Cruz. Para ello, convocó un concurso de ideas para que jóvenes estudiantes diseñaran la instalación. La estudiante de Arquitectura María del Mar Acosta Pérez resultó ganadora de este concurso con una Cruz Horizontal sobre un escenario donde ayer se sucedieron las actuaciones flamencas. Un rato antes, la bailaora Judea Maya ofreció el Pregón Oficial del Día de la Cruz en el patio del Ayuntamiento acompañada por el alcalde, Francisco Cuenca, quien le entregó una distinción por su participación.

En su pregón, la bailaora recordó su infancia, destacó el día de la Cruz como máxima expresión de la primavera y recordó cómo, cuando vivía en Madrid, volvía a Granada cada Día de la Cruz con sus padres para pasear por el Sacromonte y el Albaicín. "Vamos a dejar el botellón y vamos a quedarnos con el día de la Cruz familiar", destacó Maya recalcando cómo toda su familia siempre ha aprovechado este día para vestirse de flamenca. También hizo un recorrido por sus recuerdos por el Albaicín o el Sacromonte. "La tradición del Día de la Cruz es nuestra, es de Granada, es de los granadinos", destacó Maya para, finalmente desear un feliz día a todos los asistentes.

Aunque la fiesta empezó en este momento, el Día de la Cruz cogió forma hacia el mediodía. La multiplicación de personas en las calles de Granada coincidió con el momento en que cerraron los establecimientos y numerosas empresas echaron la persiana. Fue entonces cuando Granada recibió un aluvión de personas que se dividían entre las ganas de fiesta y de visitar las cruces más bellas. Tantas ganas había de visitar las cruces que muchas de ellas registraron largas colas durante la tarde.

Fue el caso, por ejemplo, de la instalada en la calle Santiago y que congregó a decenas de personas durante toda la tarde. Este interés por visitar las cruces, sin duda, demuestra que los granadinos y visitantes continúan disfrutando de esta histórica tradición alrededor de la Cruz. Y, con el fin de la fiesta, Granada inicia el camino hacia el Corpus Christi...