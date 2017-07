La Junta apoyará con 800.000 euros la reordenación de los buses urbanos

La Junta de Andalucía tiene prevista una aportación extraordinaria al Ayuntamiento de Granada de en torno a los 800.000 euros para reordenar su red de autobuses urbanos una vez que entre el funcionamiento el Metro. Otra cuestión es el debate sobre los transbordos entre la nueva infraestructura y los autobuses de la Rober para que sean gratuitos, una polémica en la que la Consejería de Fomento y el Ayuntamiento ya han llegado a una serie de puntos en común. La Junta sigue reacia a subvencionar los transbordos de forma directa, pero la aportación extraordinaria -que se prorrogará año a año hasta que sea necesario- podría ser destinada por el Ayuntamiento para sufragar los transbordos gratuitos, al menos casi el 50%, ya que, según los cálculos de ambas instituciones, poner en marcha esta medida podría suponer en torno a los dos millones de euros.

En todo caso esta será una decisión del Ayuntamiento, una vez tenga sobre la mesa los datos del impacto de la línea del Metro en los autobuses urbanos para comenzar la reordenación de las líneas teniendo en cuenta las posibles pérdidas por la competencia directa de un nuevo medio de transporte. Pero también el ahorro que supondría para las arcas municipales la supresión de las líneas que coinciden con el trazado del tranvía, lo que según las estimaciones del área de Movilidad podrían dar músculo al Consistorio para sumir su 50% restante y que pasar de un medio de transporte a otro no cueste un céntimo a los vecinos de la capital.

El Consorcio de Transporte Metropolitano tiene un contrato marco con el Ayuntamiento mediante el cual, cada vez que se usa la 'tarjeta verde' o en un autobús de la Rober el Ayuntamiento recibe una cantidad por ese transbordo, que al cabo del año supone 1,5 millones de euros que el Consorcio ingresa de manera anual porque existen en torno a 2 millones de transbordos entre los autobuses metropolitanos y los de Granada capital. "Se subvenciona al usuario, una política de la Junta en todos los consorcios de Andalucía", remarca Mariela Fernández-Bermejo, delegada de la Junta de Fomento y Vivienda.

El quid de la cuestión es cuánto se aporta por transbordo para que el Ayuntamiento pueda reordenar sus líneas. Las compensaciones extraordinarias por cada uno de los transbordos se pagan en torno a 80 céntimos, aunque Fomento y el Ayuntamiento habían llegado al acuerdo de subir esta cantidad a 1,20 euros. "Son aportaciones que se han hecho también en los metros de Málaga y Sevilla porque la Junta entiende que cuando irrumpe en una ciudad un nuevo sistema de comunicación y hay que adaptar el resto del transporte urbano a este nuevo inquilino hay que hacer una serie de actuaciones que hay que apoyar", continúa le delegada, que subraya que será una comisión de seguimiento la que determine las sucesivas prórrogas de esta aportación extraordinaria. "Lo que es subvencionar el transbordo para que sea gratuito no, pero sí echar una mano en la política de reordenación de líneas que tiene que llevar a cabo el Ayuntamiento".

Este acuerdo tuvo que ser retirado del orden del día de la reunión del Consorcio Metropolitano de Transporte que se celebró el jueves pasado, ya que el Ayuntamiento tuvo que renunciar a este acuerdo por el mandato de los cuatro grupos de la oposición, pese a que era un convenio en el que la capital llevaba trabajando desde hace meses para conseguir un marco de colaboración con la Junta en el que fuera factible el transbordo gratuito entre los buses urbanos y el Metro.

En este punto, la delegada de la Junta pide que "no se confunda a la ciudadanía" y recuerda que el Consejo de Gobierno aprobó las tarifas del Metro, "que son precios públicos porque es un transporte gestionado al cien por cien por la Junta a través de la Agencia de Obra Pública". En su opinión, este paso, que fue criticado por la oposición, no implica que se vaya o no a subvencionar el transbordo, ya que lo que se aprobó fue la integración tarifaria del Metro en el Consorcio de Transportes, lo que implica, en primer término, que la 'tarjeta verde' sea intermodal y sirva para todos los transportes: el urbano, el interurbano y el Metro. Y que además esté integrada en el resto de transportes públicos de Andalucía y con esta tarjeta se pueda viajar en el Metro de Granada, en el de Sevilla y en el de Málaga. "Eso no significa que vayan o no a existir los transbordos, esto vendrá cuando se negocien las aportaciones extraordinarias", apunta la delegada.