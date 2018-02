De la LAC a los barrios con 5 nuevas líneas de autobuses y dos circulares

Fue una de sus promesas electorales y finalmente el alcalde la ha cumplido. Después de dos años al frente del Ayuntamiento, el equipo de gobierno socialista ha puesto sobre la mesa un nuevo mapa de líneas de autobús que borra la huella del PP en la ciudad. La Línea de Alta Capacidad pasará a la historia tras fusionarse con la línea SN5 para y convertirse en la 4 con un trayecto de largo recorrido que conectará la Venta Zurita (Chana) con el PTS. Atrás quedó el modelo impuesto en julio de 2014 basado en una línea central que conectaba Cruz del Sur con la rotonda del Helicóptero con tres minutos de frecuencia.

Para ello los característicos autobuses azules van a ser pintados de rojo para integrarlos en el sistema de transporte. En un principio se utilizarán para el recorrido de la línea 4, aunque según explicó ayer la concejal de Movilidad, Raquel Ruz, estarán a disposición de Rober para utilizarlos en otras rutas si es necesario. Aunque la capital detalló ayer que la LAC no desaparece; se transforma lo cierto es que con estas nuevas medidas su esencia -transportar a viajeros a gran velocidad por el eje central- desaparece. Sobre todo teniendo en cuenta que la frecuencia de la LAC "alargada" será de 7 a 8 minutos en hora punta y en torno a 12 en horas valle. Muy lejos de los estrictos tres minutos que impuso el PP. No obstante, no se puede obviar la caía de viajeros que ha experimentado esta línea especialmente tras la llegada del Metro. En concreto el número de pasajeros ha bajado en torno al millón y medio. Pero ese es sólo uno de los cambios... hay muchos más. Los técnicos de Movilidad del Ayuntamiento de Granada una red principal compuesta por cinco líneas 33 (Cenes de la Vega-Estación de Autobuses), 3 (Los Rebites-Chana), 4 (Chana-Zaidín), 5 (Bethoven-Parque Nueva Granada) y 6 (Parque de las Ciencias-Parque de las Alquerías). La concejal destacó la importancia de recuperar el 4 respondiendo a una demanda histórica de los vecinos pero también de crear la línea 6 fundamental para conectar el Parque de las Ciencias, el segundo enclave más visitado de la ciudad, con el centro de Granada.

Por otra parte, dentro de ese eje también se han incorporado dos líneas circulares cuyos nombres son muy conocidos por los granadinos: la 11 (Camino de Ronda-Ayuntamiento-Gran Vía) y la 21 (Gran Vía, Violón y Camino de Ronda). Éstas vienen además a compensar la supresión de la línea SN2 (antigua 10) que conecta el Estadio de los Cármenes con la Estación de Autobuses y que, al realizar un recorrido en paralelo al metro va a a ser eliminada.

"Con la llegada de la línea 4 a estos distritos" , destacó la concejal, "ponemos fin a un sistema de transporte basado en granadinos de primera y de segunda, ofrecemos un servicio homogéneo e igualitario de punta a punta". El objetivo es reducir al máximo los transbordos que llegaron a posicionarse en el 30% hasta el 11%.

El Ayuntamiento propone una red complementaria para conectar los distritos. Esta está conformada por las líneas Norte o N que son nueve y que han perdido algunas paradas en Rector Marín Ocete para descongestionar la zona. Ese es el caso de la línea N1 que realizará el mismo recorrido pero en lugar de parar en la citada vía lo hará en el Triunfo. Lo mismo sucede con la N3. Sin embargo, la N4 no seguirá hasta el Triunfo y se eliminará el bucle de estación de autobuses y se ampliará hasta Casería de Aguirre. El resto de líneas N, (N5, N6, N7, N8 y N9) mantendrán su recorrido tal cual.

En la zona sur también se esperan modificaciones motivados por la necesidad de acercar a los vecinos al centro urbano al máximo. Para ello se ha modificado la línea S2 Villa Argaz-Centro para que llegue hasta Acera del Darro. Lo mismo sucede con la Línea S3 Palacio de Deportes-Centro. Aunque se mantiene el recorrido, ya no se llamará Palacio de Congresos, porque la modificación se ha realizado con el mismo objetivo de llegar al centro urbano, es decir, se elimina el bucle Rotonda Aviación y llega hasta Acera del Darro. "Con estas líneas S se cumple el doble objetivo de reducir transbordos y acercar a los vecinos y familias hasta el centro comercial de la ciudad", destacó la concejal de Movilidad que detalló que el, nuevo plan también busca incentivar el pequeño comercio.

La S0 sufrirá una modificación de itinerario para conectar Carretera de la Sierra con el PTS, es decir, el distrito Genil y Bola de Oro con todo el entorno hospitalario, biosanitarios y universitario del PTS en el Zaidín. Una conexión que ha sido demandada en numerosas ocasiones por los vecinos.

Entre las novedades en los barrios históricos resalta la recuperación de la 32, ahora llamada C32 que conectará el Albaicín con la Alhambra. Esta línea es muy necesaria para reducir el número de turistas que viajan en las líneas que conectan el Albaicín y que en ocasiones no pueden ser utilizadas por los vecinos.

Pero además también destaca el cambio de nombre de la línea C7 que conecta con el cementerio. De nuevo se llamará 13. En el caso de las líneas universitarias U1, U2 y U3 se mantienen sus recorridos. También seguirán funcionando las líneas nocturnas 111 y 121.

Este plan cuya implantación es a coste cero situará la factura del transporte público en la capital en torno a los doce millones de euros, Una cantidad muy lejana de los casi 16 que llegó a costar el servicio durante la etapa popular. En 2017 el Ayuntamiento logró reducir hasta los 12,5. Para ello tuvo la "ayuda" de los ciudadanos tras la subida de las tarifas. También supondrá una bajada de 270.000 kilómetros.