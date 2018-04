Lorca en Granada, una figura difícil de rastrear en la agenda cultural

Los apasionados de La Casa de Bernarda Alba, Bodas de Sangre o el Romancero Gitano no lo tienen fácil para rastrear la figura de Lorca en la agenda cultural de Granada. Aunque el Ayuntamiento y el resto de administraciones están haciendo sus esfuerzos por que 2018 sea el año del poeta, lo cierto es que encontrar un espacio informativo que reúna todo lo que ofrece la ciudad en cuanto Lorca es prácticamente imposible. Parece como si la Huerta de San Vicente, el Centro Lorca y la Casa natal de Fuente Vaqueros no guardaran ninguna relación entre sí. Lo cual, sin duda es sorprende teniendo en cuenta lo cómodo que sería encontrar información ordenada y atractiva sobre estos tres espacios únicos.

La primera web que sorprende por la falta de información al respecto es la de Turismo del Ayuntamiento. Nada más abrir la página existe la posibilidad de acceder a varias áreas temáticas. En este caso, la que interesa se titula: Lorca en Granada. Una vez desplegada la pestaña aparece una ruta temática para recorrer hasta 27 rincones lorquianos en la ciudad y en el área Metropolitana. ¿El problema? Esta lista de letra pequeña incluye en primer lugar la Huerta de San Vicente y en el puesto diez el Centro Lorca.

Después del alto coste que ha supuesto la construcción de este centro y la dificultad para traer el legado, ¿cómo es posible que este espacio cultural no se destaque por encima del resto? Por otra parte, en el puesto 23 aparece la casa natal de Fuente Vaqueros. ¿No tiene suficiente entidad como para aparecer entre los primeros puestos? Además, en este listado se echa en falta alguna imagen que presente los espacios más atractivos. Ocurre por ejemplo en el puesto 17 que habla sobre la existencia de una estatua dedicada al poeta obra de Antonio Corredor. Sin ninguna imagen que ilustre este monumento, situado en medio del bulevar de la Constitución rodeado de esculturas de grandes artistas granadinos, apetece poco pasear hasta allí.

Tampoco en esta web se destaca de ninguna forma las dos grandes exposiciones que se muestran estos días en el Centro Lorca y en la Huerta de San Vicente. La primera, titulada Una habitación propia, supone nada menos que el traslado de una pequeña parte del legado a Granada al centro que fue construido específicamente para albergarlo tras tres años de espera. Por otra parte, la pasada semana el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, visitó la Huerta de San Vicente, reabierta por fin tras la sustitución de todas las ventanas. En estos momentos en su interior se encuentra la muestra Andalucía, imagen y palabra. De nuevo, ni rastro de dicha propuesta cultural en la página web de Turismo.

En la web de la Huerta de San Vicente si que aparece información de la muestra y del horario. También ocurre lo mismo con la exposición del Centro Lorca pero en ningún caso se publicitan el uno al otro. No vaya a ser que se roben visitantes.

En la web del Patronato Federico García Lorca no aparece ninguna referencia a otros espacios relacionados. Así que, la persona que no sea de Granada y no conozca los espacios existentes desea visitar lo que la provincia ofrece tendrá que liderar su propia investigación. Una vez lo haga también necesitará suerte para encontrar, por ejemplo, el Centro Lorca abierto. Es de sobra conocida la polémica generada por el cierre excesivo en plena Semana Santa. Tampoco abre a mediodía. Un momento sin duda óptimo tal y como explicó la pasada semana la portavoz del PP, Rocío Díaz, para que los viajeros que están en Granada lo conozcan. Sin embargo, por el momento solo abre de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. El domingo se reduce aun más: de 11:00 a 14:00. El Museo Picasso abre de 10:00 a 19:00. Pues eso...