"Todas las hipótesis abiertas" tras la muerte por arma de fuego de dos jóvenes en Las Gabias

Los vecinos de Las Gabias se han concentrado a las 12:30 frente al Ayuntamiento de la localidad para protagonizar un minuto de silencio tras la muerte de dos jóvenes ayer en el Campo de Tiro de la localidad. La investigación mantiene abierta todas las hipótesis, por lo que aún no se ha podido confirmar si se trata de un posible caso de violencia de género, como se apunto en un principio, o de un accidente.

Al filo de las 21:00 horas, el personal de la instalación deportiva encontró los cuerpos de dos personas con impactos de bala, en la zona de tiro. La joven, que se llamaba Mar, tenía 21 años y era vecina de Granada, fue encontrada ya sin vida tras supuestamente haber recibido un disparo por parte de su pareja. El varón era un joven de 24 años y natural de Ogíjares llamado José Miguel, que después se habría suicidado con el mismo arma. En las últimas horas ha cogido fuerza la hipótesis de que el arma de fuego, una escopeta que manipulaba José Miguel, se disparase por accidente y al comprobar lo que había ocurrido decidiese quitarse la vida.

Más información Dos fallecidos por disparo en un posible caso de violencia de género

La alcaldesa de Las Gabias, Vanessa Polo, ha transmitido el pésame a las familias y confirmado que los dos fallecidos no eran vecinos de la localidad. "Ayer nos acostamos consternados. Aún no se puede confirmar que sea un caso de violencia de género ya que la Guardia Civil mantiene todas las hipótesis posibles abiertas. Eran asiduos del Campo de Tiro pero no eran vecinos de Las Gabias", ha declarado.

Junto a la alcaldesa, la Consejera de Educación, Sonia Gaya, y la delegada de la Junta en Granada, Sandra García, pidieron "prudencia" ya según indicaron "aún no se ha confirmado que se tratar de un caso de violencia de género". Asimismo, Sandra García aseguró que "no existían denuncias previas de la joven" por violencia machista.

Por su parte, el alcalde de Ogíjares, Francisco Plata, indicó a Granada Hoy que el joven "era muy conocido en el pueblo. Era un chico muy educado y buena persona, que trabajaba junto a su padre en una empresa de reparto".

La investigación corre a cargo de la Guardia Civil, que está esperando los resultados de la autopsia que ha sido practicada esta mañana a los dos cadáveres.