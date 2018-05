El PP denunciará al alcalde por prevaricación si no cesa al Jefe de la Policía

Fuentes explicó que el gobierno local admite que, desde septiembre de 2017 hasta finales de abril de 2018, se han abierto 14 expedientes de información reservada a empleados municipales. "Siete de ellos han sido incoados de oficio y los otros siete, como consecuencia de una denuncia. Pero el jefe de la Policía Local, pese a que se abre juicio contra él, sigue en su puesto, en una clara demostración de que existe hacia él un trato de favor injustificable". El edil añadió que todo lo anterior es "parte de la argumentación" de la denuncia que el grupo popular presentará contra el alcalde por presunta prevaricación si no destituye de inmediato a José Antonio Moreno. "A nosotros no nos gusta judicializar la vida política, pero esto es algo que no podemos permitir", dijo.

"Los ceses no competen al pleno"

El portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Granada, Baldomero Oliver, respondió ayer a las declaraciones del PP. Para Oliver se trata de otro "sin sentido más del PP pues es la segunda vez que plantean que el Pleno del Ayuntamiento asuma unas competencias que no le corresponden porque los nombramientos y los ceses del personal de confianza le corresponden al alcalde". Además criticó que se intente convertir el pleno en un tribunal de justicia. "Me parece que estamos fuera de tono y nada más que poniendo cortinas de humo para despistar". Asimismo, dijo que lo "que no hemos hecho con ningún miembro de este Ayuntamiento incluido a concejales del PP lo vamos a hacer con el Jefe de la Policía y es convertir el pleno en un tribunal". "Los ceses o nombramientos son de Alcaldía y las condenas o no de los tribunales", agregó Oliver que aseguró que ni el alcalde ni el equipo de Gobierno va a condenar a nadie ni a prejuzgar una cuestión que va a tener muy poco recorrido en tanto en cuanto el fiscal ha pedido el sobreseimiento de la causa".