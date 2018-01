El PP emplaza al alcalde a que abandone el boicot a la llegada del AVE

La diputada nacional Concha de Santa Ana criticó al alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ya que "en su huida hacia delante y ante su falta de gestión es el principal interesado en que el AVE no llegue a Granada en 2018, puesto que pretende hacer de la alta velocidad su campaña electoral". De Santa Ana exigió al primer edil que "deje de poner palos en la rueda y generar incertidumbre a los granadinos ya que el Gobierno de España está cumpliendo e informando al máximo nivel".

Muestra de ello, argumentó, son "las visitas realizadas por los distintos ministros de Fomento del gobierno del PP, la existencia de la Comisión de Seguimiento -constituida como foro de diálogo de las tres administraciones implicadas: Gobierno de España, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Granada- así como el último comunicado emitido conjuntamente por Fomento y Adif donde se detallan todas las pruebas de seguridad que se están llevando a cabo y los protocolos exigidos por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, que es la que tiene que dar la autorización para la puesta en servicio del AVE".

"Esto no le interesa conocerlo ni al PSOE ni al alcalde de Granada porque pretende hacer una política sectaria en beneficio propio. Utiliza las pruebas de seguridad para arañar un puñado de votos que no es capaz de obtener con su gestión", apostilló. "Esto es serio, se trata de la seguridad", afirmó la diputada nacional del PP insistiendo en que "no se puede cuestionar el periodo de pruebas, que ni tan siquiera lo decide el Gobierno central, sino que lo hace una agencia independiente como es la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria".