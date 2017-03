El sector crítico del PP granadino queda fuera de la ejecutiva de Juanma Moreno

Una ver concluido el XV Congreso Regional del PP-A, comienza de manera oficiosa la carrera hacia el congreso provincial de Granada. Juan García Montero y José Torrente, que encabezan el sector crítico que presentará una candidatura alternativa a la del actual presidente, Sebastián Pérez, han quedado fuera del nuevo Comité Ejecutivo Regional presentado por Juanma Moreno, que fue reelegido al frente de los populares andaluces con el 95,04% de los votos de los compromisarios.

La representación granadina en la cúpula popular cuenta con Juan Ramón Ferreira, presidente del Comité de Derechos y Garantías; y Ana Vanessa García, coordinadora de Sociedad del Bienestar, además de figuras como los parlamentarios nacionales Carlos Rojas y Joaquín Camacho o la autonómica Marifrán Carazo. Para José Torrente, este organigrama plantea la "pérdida de poder" de Granada en el ámbito de toma de decisiones y en el círculo más cercano a Juanma Moreno. "Tenemos un caudal electoral importantísimo y tiene que estar ahí, me duele aunque acepto la decisión del presidente", señala el que fuera portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación de Granada con el PP.

Torrente señaló que el "reto" es que ni Moreno ni Rajoy elijan al nuevo presidente del partido

De cara al congreso provincial de los populares, Torrente destaca que en el congreso celebrado en Málaga el pasado fin de semana se aprobaron el 70% de las enmiendas planteadas por la candidatura que encabeza Juan García Montero, encaminadas a que todos los que participen en el proceso cuenten con los mismos medios y que todos tengan acceso al censo electoral del partido. La aspiración es llegar a un modelo homologable al que ha impuesto Cristina Cifuentes en el PP de Madrid, "donde cada persona afiliada ha podido elegir a su presidente".

El reto es que "ni Mariano Rajoy ni Juanma Moreno" elijan al presidente del PP en Granada, sino que sean los militantes "los que tengan la última palabra". En este sentido, sobre posibles presiones del aparato regional o nacional, Torrente pidió que "no pongan trabas" y que se cuente con los militantes "sin trucos y sin componendas", casi en la línea del discurso que ofreció Pedro Sánchez el pasado sábado en Granada en su carrera hacia las primarias por la secretaría general del PSOE.

Torrente señaló que "Sebastián Pérez no debe tener miedo a que decidan los afiliados y se mostró en contra de las "componendas y los trucos para salvar el puesto". "Que no se nos demonice por abrir este debate, no vamos a permitir que reine el miedo", apostilló.

Además de pedir que el PP "cambie el chip" y que el sistema para elegir presidente sea "democrático", exigió el pronunciamiento público de Sebastián Pérez para aclarar si el congreso provincial va a seguir los mismos parámetros que el regional. Una de sus peticiones es que no se exija a los a los afiliados que estén al corriente de pago y que se tengan en cuenta las "distintas sensibilidades del partido". "No vamos a permitir que reine el miedo en la participación", sentenció Torrente, que afirmó que no se puede estar "ciego y sordo" ante una "evidencia tan clara". "Hay que levantar el pie del acelerador del odio y del enfrentamiento intolerante, porque todos somos del mismo partido y nuestro rival está a la izquierda", concluyó Torrente, que ocupó la secretaría de Asuntos Europeos en el anterior Comité Ejecutivo, mientras que García Montero se ocupó de Patrimonio Histórico.