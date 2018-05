El PSOE suspenderá de militancia a Villafranca si se abre juicio oral

María del Mar Villafranca, que llegó a ser secretaria de Educación y Cultura de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE en la primera etapa de Alfredo Pérez Rubalcaba al frente de los socialistas, será suspendida de su militancia en el partido si se acaba abriendo juicio oral bien por el caso audioguías o por el Colina Roja que se desencadenó el pasado martes. El secretario general del PSOE provincial, José Entrena, adelantó ayer que se aplicarán los estatutos del partido en caso de llegar a este punto del proceso judicial, el mismo discurso que ha mantenido el PP respecto a los concejales imputados en el caso Nazarí. "El PSOE de Granada requerirá a Villafranca que, de manera cautelar, deje la militancia si no toma de manera voluntaria la decisión", avanzó Entrena a expensas de cómo se desarrolle la investigación. Este escenario podría llegar cuando finalice la instrucción del caso de las audioguías, que está en su recta final después de que la Junta de Andalucía, que está personada en el caso como acusación particular, solicitara al juez Antonio Moreno que, antes de cerrar la instrucción de la causa practique una serie de diligencias "necesarias e imprescindibles" para no dejar cabos sueltos que puedan causar indefensión a los investigados, entre ellas un nuevo interrogatoria a María del Mar Villafranca.

La exdirectora de la Alhambra había retomado hace unas semanas su actividad política en el PSOE formando parte del grupo 'motor' de Cultura de los socialistas de la capital.