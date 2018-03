Sebastián Pérez refuerza su hegemonía en el PP como candidato a la Alcaldía

A Sebastián Pérez ya le llaman "alcalde" cuando pasea por la calle. El presidente del PP provincial y senador es oficialmente desde ayer el candidato del partido para recuperar el Ayuntamiento de Granada en las elecciones municipales que tendrán lugar en junio de 2019. "Afronto este reto con una inmensa responsabilidad, sé que no es fácil, peo nunca en mi carrera he afrontado retos fáciles, nunca nadie me ha regalado nada", señaló Sebastián Pérez en la rueda de prensa convocada de urgencia en la sede del partido.

Los acontecimientos se han precipitado por la intención de la dirección andaluza de designar a los candidatos a las municipales antes de Semana Santa y Sebastián Pérez ha vuelto ha dejar claro su incontestable liderazgo en el partido, sin disidencias desde el congreso provincial de hace un año. Tras recibir la confirmación por parte de Juanma Moreno, presidente del PP-A, lo primero que hizo el candidato a la Alcaldía es llamar a Rocío Díaz, la actual portavoz de los populares en el Ayuntamiento, la única que en la actualidad tiene un puesto fijo en su candidatura "por afrontar el periodo más complejo de la historia del PP en Granada". Seguirá siendo la voz del partido en el Consistorio, pero Pérez dejó claro que, desde ayer, él asume las directrices del grupo municipal. "En los próximos 15 meses nosotros marcaremos la impronta de lo que va a ser el proyecto político de Sebastián Pérez como candidato a la Alcaldía de Granada", subrayó para poner fin a la gran interrogante que se cierne en el partido desde la Operación Nazarí y la llegada a la Plaza del Carmen del socialista Francisco Cuenca.

La nominación de Pérez para la Alcaldía es también el epílogo al enfrentamiento abierto que mantuvo con el exalcalde Torres Hurtado, que pidió su cabeza como teniente de alcalde cuando estalló el Caso Nazarí como condición innegociable para dar un paso al lado y evitar que este pudiera sucederle en la Alcaldía. Ahora, casi dos años después, Sebastián Pérez consuma su hegemonía en el partido y sucederá a Torres Hurtado como protagonista de los carteles electorales del partido.

Sebastián Pérez no rehuyó el cuerpo a cuerpo en la rueda de prensa y señaló que no tiene temor de que la instrucción del caso Serrallo y del Nazarí coincidan con el periodo electoral. "No voy a estar limitado por los procedimientos judiciales, un demócrata tiene que ser respetuoso, pero a mi juicio hasta que un juez no diga lo contrario mis compañeros son inocentes", afirmó sobre los seis concejales que en la actualidad están imputados y que ya no formarán parte de su candidatura. Por eso, Sebastián Pérez tendrá que renovar la lista en la que sólo Rocío Díaz tiene un puesto asegurado. "Este es un proyecto plural y abierto, faltan 15 meses y les garantizo que en el equipo humano que encabezaré quiero a los mejores, estén donde estén y piensen lo que piensen", señaló el presidente provincial del PP para dejar la puerta entreabierta a la posible presencia de independientes en su lista.

A continuación se refirió a las encuestas internas de voto que maneja su partido y admitió que, por primera vez en los últimos años, el candidato popular no es el favorito para ganar las elecciones. "Es público que parece que el PP tiene en este momento una tendencia a la baja y otros al alza, mi labor será parar esto y después subir, creo que tenemos tiempo suficiente", defendió en referencia al ascenso de Ciudadanos, que en principio parece un socio de gobierno inevitable para recuperar el Ayuntamiento toda vez que Pérez y Luis Salvador, portavoz de la formación naranja, ya han mostrado en público su feeling. "Hay que recuperar el terreno perdido, pero creo sinceramente que tenemos 15 meses por delante para remontar y recuperar el gobierno de la ciudad y el de la provincia", señaló el presidente de los populares al que ayer, según reconoció, algunos no sabían si darle la enhorabuena o el pésame. "Pero hasta el rabo todo es toro porque si te esfuerzas y eres honesto es difícil que fracases", dijo Pérez para concluir que el PP, comienza "la campaña más intensa que jamás haya vivido este partido en Granada".