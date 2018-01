VOX vuelve a ser el azote de los concejales del PP ante la juez del Serrallo

La acusación de VOX incide mucho en que estos concejales "estaban al corriente de la operación especulativa que se estaba llevando a cabo en estos espacios libres", dado que "no se trataba de un asunto ordinario o intrascendente, sino singular por sus repercusiones de toda índole". El letrado recuerda que todas las votaciones que favorecieron el proyecto de la discoteca se hicieron dentro de un contexto de cuestionamiento social, mediático o de la propia oposición municipal. Incluso explica que llegaron a desestimar un requerimiento de la Junta de Andalucía al Ayuntamiento para revocar la licencia de la discoteca. También alega VOX que no todos los informes técnicos eran favorables, como aseguran los investigados, pues el criterio del entonces director de Urbanismo era contrario a la actuación.

Sin tregua para los altos funcionarios

El mismo escrito de VOX también pide a la juez que no deje fuera de su próximo auto de transformación en procedimiento abreviado a otros dos altos funcionarios municipales que han solicitado el archivo. Se trata de la exdirectora de Urbanismo y el interventor municipal. En el primero de los casos, el letrado de la acusación sostiene que, a diferencia de lo que expone su defensa, en este asunto no se dirime una simple interpretación de normas, sino que se ha producido una "infracción manifiesta y palmaria de disposiciones legales" que se habría tratado de "encubrir" con sus informes. Respecto del interventor, el letrado de VOX insiste en su falta de reparos a la hora de avanzar en los expedientes de la discoteca del Serrallo a pesar de que no se estaba haciendo una adecuada fiscalización ni control del cumplimiento de las abligaciones económicas del promotor con el Ayuntamiento. Esta parte recuerda los informes de la UDEF y de la Junta que están en el sumario, sobre los incumplimientos económicos.