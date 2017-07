La bici se baja a la calzada

En una ciudad salpicada de carriles bici fallidos los vecinos han decidido tomar la calzada para desplazarse. Una forma, a ojos de algunos colectivos, más segura y que gana cada vez más adeptos. Eso sí, antes de bajar de la acera o los carriles bici y compartir asfalto con el resto de usuarios de la vía: autobuses, coches y motos, conviene conocer la mejor fórmula para moverse en bicicleta de una forma segura. La vida está en juego en una ciudad que acaba de sumarse al Plan de la Bicicleta y que sumará 13 kilómetros de carril bici en los próximos años.

Biciescuela es una de las asociaciones que promueve los desplazamientos en bicicleta por la calzada. De hecho, sus integrantes se dedican a dar cursos de formación a personas que deseen dar este paso de cambiar las aceras o los carriles por la vía pero también enseñan a quienes nunca han montado en este medio de transporte sostenible.

Lo curioso es que la mayoría de las personas que acuden a los cursos formativos son mujeres. No porque a los hombres no les haga falta aprender los conocimientos más básicos para moverse con seguridad, sino porque "a ellos les cuesta más reconocer que no saben hacerlo correctamente", explica Jordi Tatay miembro de esta asociación. Por eso, desde Biciescuela animan a todo el mundo a recibir uno de estos cursos formativos. No es lo mismo utilizar la bicicleta para dar un paseo que convivir con un tráfico denso.

Para comprobar las ventajas, este periódico ha hecho un recorrido con Tatay en bicicleta. El lugar elegido para hacer fue el eje que conecta la calle Palencia a la altura de Merca80 hasta la calle Arabial. El mismo tramo donde el Ayuntamiento de Granada pretendía la construcción de un carril bici con cargo a la adenda del Metro de la Junta de Andalucía que debe sufragar los costes de la remodelación del eje, muy deteriorado, tras los diez años de obras. Este proyecto, finalmente, fue paralizado por el equipo de Gobierno ante el enorme descontento vecinal que generó entre los residentes del Zaidín. Por el momento, se sabe que se remodelará el eje pero no incluirá el polémico carril bici, sino ciclovía.

Lo primero que cuenta Jordi Tatay a la altura de Merca80 es que en las calles que tengan dos carriles en el mismo sentido lo mejor es desplazarse en el carril derecho pero no en el borde si no en el centro. De esta forma el ciclista no corre el riesgo de chocar con los obstáculos que puedan aparecer como puertas que se abren de coches aparcados o coches que acceden de otras calles. "A veces por esquivar una puerta un ciclista puede ser atropellado por otro vehículo que viene detrás", detalla Tatay. En este sentido, recuerda cómo el accidente del joven que iba camino del instituto por la calle Arabial y que chocó con una puerta se podría haber evitado. "Circulando por el centro del carril derecho no dependemos de los demás, no tenemos por qué esperar; nos adelantan con seguridad y somos más visibles", detalla Tatay cuya asociación ha solicitado al Ayuntamiento de Granada que pinte el carril central de la calzada para darle prioridad a la bici.

También resulta fundamental indicar cada una de las maniobras. Hay que ver, estar atento a todo lo que sucede en la vía y ser visito. Para ello, tal y como recomienda la Dirección General de Tráfico (DGT), conviene utilizar las manos. Y, según Tatay, en caso de ir por una rotonda, situarse por el carril que nos permita salir hacia la calle elegida sin ser arrollados por los vehículos. Así, aquí, al igual que en la calzada, Tatay aboga por no utilizar estrictamente los carriles de la derecha donde además, en ocasiones, se crea un ángulo muerto que hace invisible al ciclista en el retrovisor.

Del mismo modo, Biciescuela se muestra contraria a la construcción de carriles bici en la ciudad. "Los carriles provocan que los ciclistas se introduzcan en los espacios peatonales a pesar de que la Ordenanza dice que las aceras no se pueden utilizar salvo que seas menor de ocho años o, si eres mayor, o si está señalizada".

A su juicio, los carriles bici, al ser de doble sentido de la circulación pero estar ubicados a un lado de la calle no ofrecen todas las posibilidades de trayecto lo que provoca que, cuando se acaba un carril o el usuario desea ir por otra ruta, finalmente opte por continuar por la acera hacia su destino. En Camino de Ronda sucede constantemente. Hay tramos por los que discurre el carril bici y zonas donde, de repente, ante el estrechamiento de la acera, no hay carril. Pero los ciclistas continúan circulando por el mismo ante el riesgo que supone para los peatones.

En concreto, la capital cuenta con 12 rutas de carril bici que recorren enclaves como el Parque Tecnológico de las Ciencias y la Salud, la zona Norte, el Camino de Ronda o el Campus Universitario. Este último- el de Cartuja- es, según la página web Ciclocívica, uno de los más transitados por parte de la población universitaria que recorren sus dos kilómetros de longitud para ir a clase durante el curso. Pero además, también hay tramos de carril en Avenida de América (en torno a 360 metros), según esta misma fuente, o en el Parque Nueva Granada. Uno de los más históricos es el que discurre en paralelo a la Circunvalación y para el que Movilidad tuvo que realizar desvíos en las rotondas para evitar accidentes en los cruces. Este, quizás, es el que se puede utilizar a mayor velocidad pues queda alejado del tráfico rodado salvo en las rotondas que atraviesa.

No ocurre así en otros puntos como el de Camino de Ronda donde la velocidad es realmente reducida. Las personas utilizan este carril para dar paseos o se cruzan en mitad o esperan el autobús en la sombra de las paradas. Esto hace que el ciclista vaya permanentemente más alerta y haya riesgos de atropellos.