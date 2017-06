El billete del servicio especial de bus será este año 20 céntimos más caro

Subir al ferial en autobús será este año 20 céntimos más caro. Si el año pasado había que pagar 1,80 euros por el billete, este año habrá que desembolsar dos euros para poder llegar a la fiesta. La subida no responde a la remodelación de tarifas en la que anda inmerso el Ayuntamiento y que todavía no ha entrado en marcha. De hecho, la concejal de Movilidad, Raquel Ruz, explicó ayer que la subida del bus ferial es una decisión de la empresa de transportes Rober ya que al ser éste un servicio extraordinario no está subvencionado por el Ayuntamiento. De ahí que sea la empresa la que establece el precio del billete en función del coste real que estima tiene dicho servicio.

Como cada año, el Ayuntamiento ha vuelto a aconsejar a los granadinos que hagan uso del transporte público. La calle Casería del Cerro (la de la portada del ferial) tendrá sentido único desde la Avenida Juan Pablo II hasta Joaquina Eguaras. Solo podrán circular por la misma el transporte público, vehículos de personas con movilidad reducida y vehículos autorizados.

Las frecuencias de los autobuses en servicio especial oscilará entre los 10 minutos y la hora

Habrá seis líneas de autobús especial. La F1 (Cenes de la Vega-Ferial) pasará por Gran Vía y tendrá una frecuencia de 10 a 15 minutos. La F2 (Zaidín-Ferial) pasará por Emperador Carlos V y Gran Vía cada diez minutos mientras que la F3 (Avenida de Dílar-Ferial) pasará por Camino de Ronda con una frecuencia de 10 minutos.

La F4 (Chana-Ferial) recorrerá Circunvalación y el barrio de los Periodistas y tendrá una frecuencia de 10 a 15 minutos, le sigue la F5 (Haza Grande-Ferial) que pasará por la zona Norte cada hora. Finalmente la F6 (Palacio de Congresos-Ferial) pasará por Gran Vía con una frecuencia de 30 minutos.

Los aparcamientos situados junto al ferial, entre las calles Joaquina Eguaras y Casería de Aguirre estarán vigilados aunque para aparcar habrá que abonar 4,50 euros.