La capital encarga un informe para analizar la caída de los frescos de la Casa de Mitra

Un informe aclarará lo sucedido en la Casa de Mitra, el edificio que alberga el hotel El Ladrón de Agua que perdió el pasado martes parte de los frescos que decoraban su fachada. El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, confirmó ayer que el Ayuntamiento va a analizar lo sucedido en esta edificación que, pese a no estar catalogada se encuentra en un barrio protegido -Albacín-en plena Carrera del Darro y por tanto se debe apostar por su conservación.

Los hechos ocurrieron el pasado martes cuando parte de los frescos se desprendieron y el establecimiento hotelero se vio obligado a requerir la intervención de los bomberos para garantizar la seguridad de los viandantes. Tras la llamada efectivos de Bomberos y de la Policía Local se acercaron hasta el edificio ubicado en la Carrera del Darro para retirar el cascajo en una actuación que contó con numeroso público.

Granada Histórica elaborará un dossier sobre edificaciones en mal estado

El alcalde de Granada garantizó ayer que se va a analizar el edificio no solo desde el punto de vista patrimonial si no también del estado del edificio y las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los viandantes. En este sentido, el alcalde de Granada, reiteró el empeño del Ayuntamiento por la conservacion. "El edificio no está catalogado pero se encuentra en una zona sensible", recordó Cuenca quien recordó que los propietarios tienen la obligación de la conservación y restauración. "Vamos a ser muy exigentes con los propietarios particulares" remarcó.

El delegado de Cultura, Guillermo Quero, detalló que la Junta de Andalucía solicitará el informe citado por el alcalde al Ayuntamiento para aclarar lo sucedido. Además, reiteró el deber y la obligación que tiene "cualquier particular y en este caso el propietario de conservar y restaurar el edificio". Según el resultado del informe se analizarán las opciones que podrían incluir sanciones si el edificio estuviera catalogado.

César Girón, quien ya había alertado del estado de la fachada el pasado 13 de enero abrió un intenso debate en las redes a cuenta de la obligación de conservar el patrimonio. Según relató tanto la Carrera del Darro como sus inmuebles están protegidos desde 1995, cuando se inscribieron con carácter genérico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA).

Ayer, Girón lanzó un nuevo comunicado lamentando que sus predicciones en cuanto a la fachada de la Casa de Mirta se han cumplido y anunció que se está redactando un dossier abierto a las reivindicaciones ciudadanas. "Desde Granada Histórica venimos denunciando constantemente la situación del estado de conservación de muchos de los bienes integrantes de nuestro Patrimonio Histórico, pero poco o nada se hace. Sobre este asunto particular estamos elaborando un dossier que haremos público en breve. Si queréis hacer llegar vuestra opinión o comunicarnos algo al respecto, enviadnos un correo a granadahistorica@gmail.com y lo incluiremos en el memorándum. Gracias".