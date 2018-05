Las clases en Infantil y Primaria comenzarán el 10 de septiembre

A pesar de que el proceso de matrícula para el próximo curso todavía no ha comenzado, ya se conocen nuevos detalles de cómo será el 2018/2019. Las clases comenzarán para los alumnos de Infantil, Primaria y Educación Especial el lunes 10 de septiembre, fecha que ya pueden marcar en rojo las familias. Una semana después, el lunes 17, será el momento de que comience la actividad lectiva en los institutos para los alumnos de ESO, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas, Idiomas y Educación Permanente. Será el primer día de un nuevo curso que tendrá su primer festivo el 12 de octubre, viernes, Fiesta Nacional de España. El primer puente llegará en noviembre, con motivo de la festividad de Todos los Santos. Los alumnos no tendrán clase ni el jueves día 1 ni el viernes 2 de noviembre, declarado día no lectivo.

En diciembre se ha marcado otra jornada como no lectiva para el puente de la Constitución. En 2018 esa festividad cae en jueves. Los alumnos no tendrán clase desde el 6 de ese mes hasta el domingo 9. Las vacaciones de navidad comenzarán el sábado 22 y se prolongarán hasta el lunes 7 de enero. Las clases se retomarán el martes 8. En febrero se prevé el tercer puente del próximo curso. El día 28, Día de la Comunidad, es jueves, por lo que los estudiantes no tendrán clase el 1 de marzo, Día de la Comunidad Educativa.

Las vacaciones de Semana Santa se disfrutarán este año en abril. Se extenderán desde el sábado 13 hasta el domingo 21 de ese mes. Diez días después hay otro día marcado en rojo en el calendario escolar. El 1 de mayo, que el próximo año 2019 cae en miércoles, jornada en la que se celebrará la Fiesta del Trabajo.

Las clases concluirán el viernes 21 de junio para Infantil, Primaria y Educación Especial. La semana siguiente, el martes 25, será el último día lectivo para los estudiantes de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas, Idiomas y Educación Permanente.

En la resolución se indica que los alumnos que se incorporan al colegio en el segundo ciclo de Infantil, los consejos escolares de los centros podrán "establecer un horario flexible hasta el 21 de septiembre". Se indica que ese horario se ampliará de "manera gradual y progresiva". Serán los tutores los que "aprecien" la conveniencia de aplicar la "flexibilización horaria".

Por otro lado, los alumnos de segundo de Bachillerato y del último curso del Grado Medio de Música y Danza terminarán el 31 de mayo de 2019. A partir de esa fecha se organizarán actividades de recuperación y preparación para el acceso a las enseñanzas superiores, como la conocida como Selectividad. El 31 de mayo también es el último día para los matriculados en Enseñanzas de Idiomas. En FP, la finalización de las clases se "adecuará" a la duración de cada ciclo.

Las pruebas extraordinarias de recuperación en ESO, Bachillerato, Idiomas y Artísticas se harán los cinco primeros días hábiles de septiembre de 2019.