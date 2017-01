La comisión de Salud se rompe con el 'desplante' de seis profesionales

La tregua y el diálogo han durado poco en la comisión técnica establecida para rediseñar los hospitales. Seis profesionales, -cuatro enfermeros y dos médicos- se levantaron ayer de la reunión para mostrar su absoluto rechazo a las intenciones de Salud en cuanto la reorganización del mapa sanitario que, según denunció ayer la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, dista mucho de lo solicitado por la ciudadanía. Esta organización, que aúna la Plataforma Granada por su Salud y la Plataforma de los Trabajadores de Hospitales defendió ayer a los miembros de la Junta Facultativa que han rechazado el diálogo.

"En la reunión la gerente del Hospital ha comunicado que no va a mantener su compromiso firmado el día 23 de Diciembre con los cuatro sindicatos, para distribuir los servicios en los dos centros del complejo con objeto de convertirlos en dos hospitales completos", destacó ayer la plataforma que, añadió como la gerente, Cristina López Espada "considera que el documento firmado es meramente una propuesta y no un objetivo y que el trabajo que va a realizar la comisión contempla todas las opciones posibles, incluyendo la de mantener el modelo actual y consumar el traslado del Hospital Materno-Infantil".

En la comisión participan, además de los 20 profesionales elegidos por la Junta Facultativa y Junta de Enfermería, miembros del equipo directivo anterior responsable de la fusión, "opinando y aportando información no siempre veraz", destacan desde la plataforma, lo que provocó la protesta de al menos seis de sus miembros. "Esta nueva decisión de la directora gerente del Complejo Hospitalario establece un nuevo escenario, que viene a confirmar los temores (...) en el sentido que no existe ninguna voluntad por parte de la Dirección del Hospital en revertir la situación de desastre sanitario creado tras la fusión y la reorganización hospitalaria, y que la creación de esta comisión es una técnica dilatoria más para mantener y respaldar el modelo actual y no dar respuesta a las peticiones de los ciudadanos.

Queda por conocer si los facultativos que protestaron continuarán participando en las reuniones o abandonarán el proceso de diálogo. Ante este nuevo escenario que agudiza si cabe, todavía más, la crisis sanitaria que vive la provincia, la gerente del complejo hospitalario pidió ayer que se "deje trabajar" a la comisión por los dos hospitales completos

En unas declaraciones realizadas este jueves tras una reunión de esta mesa técnica, Cristina López Espada indicó que "la comisión sigue trabajando en su compromiso de diseño de dos hospitales completos y urgencias finalistas", un mensaje en el que se ha reiterado "tras las manifestaciones hechas por las plataformas que se hacen eco de lo expresado por un miembro de la comisión técnica" en sentido contrario. "Seguimos trabajando en el acuerdo firmado por mí de dos hospitales completos", subrayó la gerente quien lamentó que "se sigan dando mensajes contradictorios y que puedan poner en duda nuestro trabajo" en referencia al comunicado emitido por la plataforma en defensa de la sanidad pública de Granada.