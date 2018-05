"No dejaremos que nos robéis nuestras pensiones"

"La pensión no da. He cotizado durante 45 años y después de todo el rendimiento dado, estoy insatisfecho con lo que se me ha quedado. Tengo 72 años y a mí no se me ha subido nada hasta el 0,25%. Hay gente que lo está pasando muy mal porque vivir con 400 no es suficiente". Este es el testimonio de Alberto, uno de los pensionistas que ayer a mediodía inundaron la Plaza del Carmen para denunciar que las medidas pactadas para la mejora de las prestaciones de jubilación son "insuficientes".

Como Alberto, o incluso en peor situación se encuentra Josefa. Tal y como relató a este diario, ha estado "toda la vida trabajando, pero parece que no ha servido de nada porque casi no llega para comer". Vive junto a su hija, su yerno y sus dos nietos y puede "mantenerse" gracias a ellos.

Convocados por la plataforma metropolitana de Granada por las pensiones públicas, los 'abuelos' volvieron a demostrar ayer que no van a cesar en su empeño de conseguir que el Gobierno centro "haga una apuesta real que garantice la dignidad de la vida".

Así lo indicaron ayer durante la concentración que tuvo lugar frente al Ayuntamiento de Granada, en la que confirmaron que van a estar "en la lucha hasta que por lo menos consigamos la subida mínima del IPC", según explicó uno de los asistentes.

Los pensionistas consideran que el acuerdo pactado entre el PP y PNV "no es garantía de nada porque sigue estando muy por debajo de lo que solicitamos". Ante ello, volvieron a exigir que se deroguen las reformas del 2011 y 2013, "que han recortado las pensiones por todas partes", y que se restablezca la jubilación a los 64 años. Asimismo, también exigen que aquellos que han cotizado más de 40 años, puedan acogerse a la jubilación anticipada sin que exista penalizaciones en la remuneración, y que el ser pensionista "se incluya como un derecho constitucional".

Tal y como recogen en sus reivindicaciones, piden que "se garantice la dignidad de la vida; que haya una homologación de las prestaciones a niveles europeos, una reducción hasta la desaparición de la brecha de género", un aspecto que todavía está muy acentuado sobre todo en los jubilados que cuentan con mayor edad. Asimismo, consideran que se les debe devolver todo el dinero perdido desde 2011, año en el que se aprobó la reforma laboral.

Precisamente esta es otra de las reivindicaciones que hoy se unirá a la lucha de los trabajadores en la manifestación general del Primero de Mayo, que a partir de las doce del mediodía recorrerá las calles del centro de la ciudad.